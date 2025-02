Астрономи виявили таємничий цифровий сигнал: його джерело знаходиться зовсім поруч

Зараз радіотелескопи не можуть працювати нормально через величезну кількість радіочастотних завад, але, здається, є вирішення проблеми.

Небо переповнене радіочастотними перешкодами, але завдяки астрономам, які відстежили випадковий телевізійний сигнал, відбитий від літака, що пролітає, може з'явитися новий спосіб прибрати деякі неконтрольовані сигнали, які заважають радіотелескопам проводити спостереження за космосом. Дослідження опубліковано в журналі Publications of the Astronomical Society of Australia, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нині на навколоземній орбіті перебуває понад 10 000 супутників, і більшість із них призначені для передавання різних повідомлень за допомогою радіохвиль. Але через радіочастотні перешкоди, створювані супутниками, радіотелескопи не можуть нормально проводити високоякісні спостереження за космосом.

Ця проблема особливо актуальна для радіотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), який розташований в Австралії. Він складається з 4096 антен, призначених для виявлення низькочастотних радіохвиль у діапазоні від 70 до 300 МГц, які несуть інформацію з епохи реіонізації Всесвіту, коли формувалися перші зірки і галактики. Оскільки MWA спостерігає за всім небом одночасно, немає можливості спрямувати антени в бік від супутників.

Через те, що радіочастотні перешкоди виникають випадково і складно визначити їхнє джерело, виникає проблема з фільтрацією даних спостережень за космосом. Зазвичай набори даних, забруднені радіоперешкодами, астрономи просто викидають, але це призводить до втрати великої кількості цінних даних. Але випадок із блукаючим телевізійним сигналом дав астрономам надію, що, можливо, є спосіб врятувати частину цих даних.

Радіотелескоп MWA розташований усередині зони радіомовчання завширшки (300 кілометрів), але він постійно ловить телевізійні сигнали, які не повинні передаватися в цій зоні. Походження цих сигналів було загадкою, але вчені припустили, що такі сигнали можуть відбиватися від літаків.

Автори дослідження об'єднали два методи відстеження джерела радіоперешкод і змогли відстежити телевізійний сигнал назад до літака, що летів на висоті 11 км і зі швидкістю 792 км/год. Вчені навіть виявили, що телевізійний сигнал перебував у діапазоні частот, який використовує австралійський цифровий телеканал. Цей сигнал транслювався десь за межами зони радіомовчання і відбивався від корпусу літака.

Це визначення джерела радіоперешкод можна використовувати як зразок при подальшій фільтрації даних, що збереже цінні дані про космос. Точно ідентифікуючи і видаляючи тільки джерела перешкод, астрономи можуть зберегти більше своїх спостережень, скоротити прикру втрату даних і збільшити шанси на важливі відкриття, кажуть учені.

Але відстеження джерела радіочастотних перешкод до літака, що пролітає, було лише першим кроком. Наступний крок полягає в тому, щоб навчитися прибирати схожі сигнали з астрономічних даних, а потім навчитися видаляти не тільки телевізійні сигнали, що відбиваються від літаків, а й сигнали із супутників. Але, враховуючи величезну кількість супутників, це набагато складніше завдання.

