Учені отримали приголомшливі знімки виверження плазми на Сонці: у кадр потрапив Меркурій (фото)

Корональний викид маси на Сонці становить безпосередню загрозу для земних технологій.

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Спеціальний прилад, встановлений на новітньому метеорологічному супутнику GOES-19, зробив нові фотографії коронального викиду маси на Сонці. Водночас на знімках видно і першу планету від Сонця, пише Space.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) показало нові зображення Сонця, зроблені метеорологічним супутником GOES-19. На знімках видно потужний корональний викид маси, який вилітає із Сонця.

Магнітна енергія нашої зірки прискорює плазму, що складається із заряджених частинок, таких як протони й електрони, і відбувається викид зоряної маси. У цьому випадку виверження плазми відбулося на дальньому боці Сонця поруч із північним полюсом нашої зірки.

Іноді корональні викиди маси спрямовані в бік Землі і можуть досягти нашої планети, що призводить, при взаємодії з магнітним полем Землі, до появи дуже яскравих полярних сяйв, а також геомагнітних бур. Ці бурі можуть спричинити масштабний збій у роботі супутників на орбіті, навігаційних систем, таких як GPS, і електромереж на Землі.

Зовсім випадково під час зйомки коронального викиду маси на Сонці в кадр потрапила планета Меркурій, яка виглядає як маленька яскрава точка світла в нижній правій частині зображення. Нагадуємо, що Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи і вона розташована найближче до Сонця.

Зовсім випадково під час зйомки коронального викиду маси на Сонці в кадр потрапила планета Меркурій, яка виглядає як маленька яскрава точка світла в нижній правій частині зображення Фото: NOAA

Супутник GOES-19 було запущено в червні 2024 року, а тому він є найновішим доповненням до флоту метеорологічних супутників NOAA, які спостерігають за космічною погодою. Цю погоду формує активність Сонця, і вона впливає на всі планети Сонячної системи, зокрема й на Землю.

Супутник GOES-19 робить знімки корони Сонця, тобто верхнього шару атмосфери зірки, за допомогою коронографа CCOR-1. Його видно на фотографії як темне коло, яке блокує найяскравіше світло Сонця.

Цей коронограф створений для спостереження за активністю нашої зірки і здебільшого веде спостереження за короною Сонця, щоб вчені могли спрогнозувати космічну погоду, яка може вплинути на Землю.

За словами вчених, коронограф робить знімки Сонця кожні 15 хвилин, а тому вчені отримують дані про активність нашої зірки майже в режимі реального часу.

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