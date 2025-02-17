У Всесвіті інші закони: дослідження фізиків кидає виклик головній моделі космосу

Нове дослідження припускає, що Всесвіт може розширюватися не однаково в усіх напрямках, що ставить під сумнів космологічний принцип.

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Основним положенням сучасної космології є космологічний принцип. Він свідчить, що, куди б ви не вирушили у Всесвіті, він завжди буде приблизно однаковим. Космологічний принцип стверджує, що Всесвіт не має центру і якихось бажаних напрямків, особливо під час спостереження в досить великих масштабах. Іншими словами, незалежно від місця розташування або напрямку, Всесвіт здається однорідним, і це лежить в основі стандартної космологічної моделі. Проте низка загадкових аномалій, виявлених за останні кілька років, вказують на те, що космос може бути складнішим, ніж передбачається. Астрофізики вважають, що перевірити правильність космологічного принципу можна за допомогою слабкого гравітаційного лінзування. Якщо принцип не підтвердиться, то це спричинить зміну уявлення про архітектуру Всесвіту і фізику, яка ним керує. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише Earth.

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Стандартна космологічна модель, яка описує розширення, структуру та еволюцію Всесвіту, ґрунтується на двох припущеннях:

Всесвіт є однорідним, тобто однаковим у всіх місцях, якщо розглядати його в дуже великих масштабах;

Всесвіт є ізотропним, тобто однаковим у всіх напрямках.

Нещодавні спостереження за космосом, включно з виявленням різних значень швидкості розширення Всесвіту та аномалій у реліктовому випромінюванні, ставлять під сумнів припущення про те, що Всесвіт є ізотропним. За словами астрофізиків, це вказує на те, що Всесвіт є анізотропним, тобто різним у різних напрямках, але поки що немає явних доказів цього.

Нещодавні спостереження за космосом, включно з виявленням різних значень швидкості розширення Всесвіту й аномалій у реліктовому випромінюванні, ставлять під сумнів припущення про те, що Всесвіт є ізотропним Фото: NASA

Вчені запропонували новий метод для перевірки того, чи дійсно Всесвіт розширюється рівномірно. Їхній метод ґрунтується на слабкому гравітаційному лінзуванні, під час якого масивні об'єкти спотворюють світло, що йде від далеких галактик, спричиняючи невеликі спотворення в спостережуваних формах галактик.

За словами астрофізиків, аналіз спотворення світла під час слабкого гравітаційного лінзування можна розділити на два основні компоненти:

спотворення E-типу, яке добре узгоджується з ізотропним та однорідним Всесвітом;

спотворення B-типу, яке має залишатися мінімальним у великих масштабах, якщо Всесвіт справді не має бажаних напрямків.

Вчені вважають, що якщо анізотропне розширення Всесвіту справді існує, то воно призведе до зв'язку між двома спотвореннями таким чином, чого не могло б статися, якби Всесвіт був повністю ізотропним.

Астрофізики за допомогою комп'ютерного моделювання з'ясували, що ознаки анізотропії у Всесвіті залишатимуть характерні сигнали в даних космічного телескопа Евклід. Він призначений для вимірювання космічних структур, а також визначення природи темної енергії, темної матерії.

Якщо Всесвіт розширюється з різною швидкістю в різних напрямках, то вченим доведеться переглянути стандартну космологічну модель Фото: space.com

За словами авторів дослідження, якщо буде виявлено анізотропне розширення Всесвіту, то це поставить під сумнів припущення, що у Всесвіті немає бажаних напрямків. Якщо Всесвіт розширюється з різною швидкістю в різних напрямках, то вченим доведеться переглянути стандартну космологічну модель.

Навіть невелике відхилення від ізотропії призведе до повної зміни розуміння еволюції Всесвіту і фізики, яка керує його подальшою долею.

Як уже писав Фокус, вчені розгадали дивну фізику квазікристалів. Нове дослідження показує, що закономірності, які ми бачимо в природі, можуть бути лише тінями прихованої реальності з більш високих вимірів.

Також Фокус писав про те, що Китай представив новий скафандр для астронавтів і всюдихід для дослідження Місяця. Китайські вчені досягли значних успіхів у підготовці запланованої висадки астронавтів на поверхню Місяця через кілька років.