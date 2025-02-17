Китай представив новий скафандр для астронавтів і всюдихід для дослідження Місяця (відео)

Китайські вчені досягли значних успіхів у підготовці запланованої висадки астронавтів на поверхню Місяця через кілька років.

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Китайське агентство пілотованих космічних польотів (CMSA) показало новий скафандр для астронавтів, а також всюдихід, на якому вони переміщатимуться поверхнею Місяця після висадки, запланованої на кінець цього десятиліття, пише Space.

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Представники CMSA не тільки представили новий скафандр для виходу у відкритий космос, який можна використовувати і на Місяці, а також новий місяцехід, а й оголосили про те, що вони отримали назви.

Новий скафандр отримав назву "Ван'юй", що означає "пильно дивитися в космос", а новий місяцехід отримав назву "Таньсуо", що означає "досліджувати". Цей місячний всюдихід відкритого типу призначений для того, щоб на ньому могли переміщатися поверхнею Місяця двоє астронавтів. За словами представників CMSA, назва нового місяцеходу відображає мету його місії, яка полягає в масштабному дослідженні Місяця з його подальшим освоєнням людиною.

Новий скафандр для астронавтів, а також всюдихід, на якому вони переміщатимуться поверхнею Місяця після висадки Фото: space.com

Обидві назви було обрано в результаті конкурсу, в якому могли взяти участь жителі Китаю. Вони надіслали понад 9000 варіантів назв.

Також стало відомо, що китайські вчені вже провели перші випробування прототипу місяцеходу на спеціальному випробувальному полігоні, де імітуються умови Місяця. Вчені продовжать удосконалення прототипу, щоб незабаром створити робочу версію місяцеходу і почати її випробування.

За словами китайських учених, під час розроблення нового скафандра було використано нові технології та матеріали, які забезпечують надійний захист астронавтів від суворих умов Місяця. Поки що створено тільки прототип скафандра, який проходить випробування. Далі буде створено вже готовий до польоту в космос скафандр.

Китай планує висадити двох астронавтів на Місяць до 2030 року і вже домігся значних успіхів у розробці нового космічного корабля, ракети-носія, а також місячного посадкового модуля. Водночас NASA планує висадку американських астронавтів на Місяць на середину 2027 року.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що хмари Юпітера мають не такий склад, як передбачалося. Нове дослідження показує, що хмари газового гіганта складаються не із замороженого аміаку, як вважалося раніше.

Який вигляд має поверхня Місяця з близької відстані показав посадковий апарат Blue Ghost, який нещодавно досяг Місяця і зараз готується до посадки на супутник Землі в районі Моря Криз, як уже писав Фокус .