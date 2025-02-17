Несподіване відкриття: хмари Юпітера мають не такий склад, як передбачалося (фото)

Нове дослідження показує, що хмари газового гіганта складаються не із замороженого аміаку, як вважалося раніше.

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Астрономи розкрили одну з таємниць Юпітера, найбільшої планети в Сонячній системі. Виявилося, що верхні хмари газового гіганта, які створюють особливий вигляд цієї планети, складаються не із замороженого аміаку, а з суміші хімічних речовин. Дослідження опубліковано в Journal of Geophysical Research: Planets, пише SciTechDaily.

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Багато років астрономи вважали, що верхні хмари Юпітера складаються із замороженого аміаку. Але нове дослідження показало, що ці хмари розташовані нижче в атмосфері, ніж вважали раніше, і складаються швидше за все з гідросульфіду амонію, змішаного зі смогом.

Атмосфера Юпітера здебільшого складається з водню та гелію, а також з аміаку, метану, водяної пари деяких інших хімічних сполук. Саме останні складові атмосфери газового гіганта, коли відбивають сонячне світло, створюють унікальний зовнішній вигляд планети.

Через те, що в атмосфері Юпітера міститься аміак, який легко конденсується, астрономи припускали, що саме із замороженого аміаку складаються верхні хмари планети. За допомогою наземного телескопа VLT вивчили концентрацію аміаку і метану за допомогою аналізу світла, яке вони поглинають і випускають. Таким чином було створено карту хмар Юпітера на різних довжинах хвиль світла.

Таким чином астрономи змогли точно обчислити розподіл аміаку в атмосфері Юпітера. Нове дослідження показало, що хмари знаходяться занадто глибоко в атмосфері планети, щоб складатися із замороженого аміаку. Тому астрономи дійшли висновку, що вони складаються з гідросульфіду амонію і, можливо, смогу, який утворюється внаслідок фотохімічних реакцій в атмосфері.

Через те, що в атмосфері Юпітера міститься аміак, який легко конденсується, астрономи припускали, що саме із замороженого аміаку складаються верхні хмари планети... Фото: NASA

Астрономи дійшли висновку, що атмосфера Юпітера дуже схожа на листкове тістечко. Хмари з гідросульфіду амонію покривають верхні шари атмосфери, але іноді туди проникає заморожений аміак, піднятий наверх сильною вертикальною конвекцією.

За словами астрономів, наявність і відсутність аміаку в тих чи інших місцях атмосфери Юпітера є хорошим індикатором погодних процесів на планеті, що має велике значення для розуміння природи планети.

За словами астрономів, наявність і відсутність аміаку в тих чи інших місцях атмосфери Юпітера є хорошим індикатором погодних процесів на планеті, що має велике значення для розуміння природи планети Фото: NASA

Також учені з'ясували, що хмари із замороженого аміаку трапляються доволі рідко і знаходяться в невеликих ділянках атмосфери. Але вся її структура ще погано вивчена, а тому газовий гігант приховує ще багато таємниць, які належить розкрити.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що час може йти не тільки вперед, але й назад. Вивчення змін стану квантової системи з плином часу показало, що рівняння залишалися незмінними, незалежно від того, рухався час вперед чи назад.

Також Фокус писав про те, що посадковий модуль компанії зі США наблизився до Місяця і готується здійснити посадку на його поверхню. Після початку обертання навколо Місяця апарат зробив приголомшливі фотографії поверхні супутника Землі.