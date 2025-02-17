Неожиданное открытие: облака Юпитера имеют не такой состав, как предполагалось (фото)

Новое исследование показывает, что облака газового гиганта состоят не из замороженного аммиака, как считалось ранее.

Related video

Астрономы раскрыли одну из тайн Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. Оказалось, что самые верхние облака газового гиганта, которые создают особенный вид этой планеты, состоят не из замороженного аммиака, а из смеси химических веществ. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Многие годы астрономы считали, что верхние облака Юпитера состоят из замороженного аммиака. Но новое исследование показало, что эти облака находятся ниже в атмосфере, чем считалось ранее, и состоят скорее всего из гидросульфида аммония, смешанного со смогом.

Атмосфера Юпитера в основном состоит из водорода и гелия, а также из аммиака, метана, водяного пара некоторых других химических соединений. Именно последние составляющие атмосферы газового гиганта, когда отражают солнечный свет, создают уникальный внешний вид планеты.

Из-за того, что в атмосфере Юпитера находится аммиак, которые легко конденсируется, астрономы предполагали, что именно из замороженного аммиака состоят самые верхние облака планеты. С помощью наземного телескопа VLT изучили концентрацию аммиака и метана с помощью анализа света, который они поглощают и выпускают. Таким образом была создана карта облаков Юпитера на разных длинах волн света.

Таким образом астрономы смогли точно вычислить распределение аммиака в атмосфере Юпитера. Новое исследование показало, что облака находятся слишком глубоко в атмосфере планеты, чтобы состоять из замороженного аммиака. Поэтому астрономы пришли к выводу, что они состоят из гидросульфида аммония и, возможно, смога, который образуется в результате фотохимических реакций в атмосфере.

Из-за того, что в атмосфере Юпитера находится аммиак, которые легко конденсируется, астрономы предполагали, что именно из замороженного аммиака состоят самые верхние облака планеты Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что атмосфера Юпитера очень похожа на слоеное пирожное. Облака из гидросульфида аммония покрывают верхние слои атмосферы, но иногда туда проникает замороженный аммиак, поднятый наверх сильной вертикальной конвекцией.

По словам астрономов, наличие и отсутствие аммиака в тех или иных местах атмосферы Юпитера является хорошим индикатором погодных процессов на планете, что имеет большое значение для понимания природы планеты.

По словам астрономов, наличие и отсутствие аммиака в тех или иных местах атмосферы Юпитера является хорошим индикатором погодных процессов на планете, что имеет большое значение для понимания природы планеты Фото: NASA

Также ученые выяснили, что облака из замороженного аммиака встречаются довольно редко и находятся в небольших участках атмосферы. Но вся ее структура еще плохо изучена, а потому газовый гигант скрывает еще много тайн, которые предстоит раскрыть.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что время может идти не только вперед, но и назад. Изучение изменений состояния квантовой системы с течением времени показало, что уравнения оставались неизменными, независимо от того, двигалось ли время вперед или назад.

Также Фокус писал о том, что посадочный модуль компании из США приблизился к Луне и готовится осуществить посадку на ее поверхность. После начала вращения вокруг Луны аппарат сделал потрясающие фотографии поверхности спутника Земли.