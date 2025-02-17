Время может идти не только вперед, но и назад: физики выяснили, как это возможно

Изучение изменений состояния квантовой системы с течением времени показало, что уравнения оставались неизменными, независимо от того, двигалось ли время вперед или назад.

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Люди воспринимают время как дорогу с односторонним движением. То есть время всегда идет вперед от прошлого через настоящее к будущему. Но новое открытие показывает, что время может идти не только вперед, но и назад и происходит это в квантовом мире. Физики изучали поведение времени для квантовой системы с использованием набора уравнений. К удивлению ученых, они обнаружили две противоположные оси времени. Они являются теоретическими доказательствами необычного течения времени на квантовом уровне. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Interesting Engineering.

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Время и квантовая физика

По словам физиков, результаты исследования показывают, что, хотя мы воспринимаем время, как линию, которая движется только вперед, люди просто не осознают того, что течение времени возможно и в обратном направлении. При этом данное явление может происходить одновременно, но в квантовом мире.

Квантовая физика предполагает, что время может двигаться в обратном направлении, ведь на квантовом уровне частицы могут демонстрировать странное поведение, которое кажется неестественным в больших масштабах. Когда эти частицы взаимодействуют с окружающей средой, они образуют тип открытой квантовой системы, которая может пропускать энергию или информацию.

Физики подозревали, что как только энергия или информация попадают в макроскопический мир, но время идет только в одном направлении. Теперь же физики выяснили, что не так.

Авторы исследования использовали математические уравнения для описания эволюции состояния квантовой системы с течением времени. Они специально рассмотрели, как вели себя уравнения системы, когда время, как считалось, идет только вперед, а не назад.

Время идет не только вперед, но и назад

Удивительно, но, несмотря на открытость квантовой системы, уравнения оставались неизменными, независимо от того, двигалось ли время вперед или назад. Это означает, что основные законы, управляющие системой, следовали симметрии обращения времени. То есть физики получили две противоположные оси времени, которые могут существовать одновременно.

По словам физиков, новое открытие говорит о том, что симметрия обращения времени сохраняется в открытых квантовых системах, а ось времени может быть не такой фиксированной, какой мы ее ощущаем.

Кроме обнаружения противоположных линий течения времени, физики также увидели еще один интересный элемент в своих уравнениях. Как правило, большинство физических уравнений включают плавные, непрерывные изменения. Но физики обнаружили наличие фактора разрыва во времени, который сохраняет странный баланс в уравнениях.

В то время как люди думают, что время может идти только вперед, фактор разрыва во времени сохраняет математически обоснованным обратное движение времени. На практике это означает, что система теоретически может следовать траектории, которая выглядит нормальной в обратном направлении течения времени, говорят физики.

Неизвестный закон природы

В нашей реальности мы наблюдаем, как события разворачиваются в прямой последовательности: люди стареют, а не молодеют, и прошлые события остаются фиксированными, в то время как будущее остается неопределенным. Но существуют теории, предполагающие, что такое движение времени только вперед может быть не неотъемлемой чертой самого времени, а скорее продуктом того, как мы воспринимаем Вселенную и взаимодействуем с ней.

Изучая скрытые симметрии в квантовых системах, физики выясняют, имеет ли время базовый баланс, позволяющий ему двигаться как вперед, так и назад при определенных условиях. Цель физиков состоит в том, чтобы определить, является ли кажущийся односторонний поток времени просто ограничением нашего человеческого опыта или неизвестным законом природы.

Результаты нового исследования показывают, что связь между временем и физикой не всегда последовательна и она может резко измениться, когда мы погружаемся в квантовый мир. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы улучшить понимание времени.

Как уже писал Фокус, ученые предложили новую теорию, которая усиливает предположение о том, что человечество может быть не единственным разумным видом во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили древнюю мертвую галактику, которая неожиданно ожила. С помощью изображения карликовой галактики Leo P ученые сделали неожиданное открытие.