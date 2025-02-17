Астрономы удивлены: обнаружена древняя мертвая галактика, которая неожиданно ожила (фото)

С помощью изображения карликовой галактики Leo P ученые сделали неожиданное открытие.

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Космический телескоп Уэбб сделал новую фотографию неправильной карликовой галактики Leo P, расположенной на расстоянии 5,3 млн световых лет от нас. Если точнее, что получен снимок части галактики с огромным количеством молодых голубых звезд. Несмотря на то, что в этой галактике процесс формирования новых звезд прекратился более 12 млрд лет назад, оказалось, что она снова вернулась к жизни, пишет Live Science.

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Все большие галактики, такие как Млечный Путь, происходят из маленьких первичных галактик, которые росли, сталкивались друг с другом и каждое такое взаимодействие приводило к появлению большего количества звезд.

Но некоторые первичные галактики все еще существуют во Вселенной в первозданном виде уже более 12 млрд лет, но они содержат очень мало тяжелых химических элементов и в основном состоят из водорода и гелия.

Одной из таких галактик является неправильная карликовая галактика под названием Leo P. Она является изолированной галактикой и находится достаточно далеко от галактик Местной группы, куда входят Млечный Путь и галактика Андромеды, чтобы крупные соседи могли оказать на нее какое-либо влияние.

Хотя впервые галактику Leo P астрономы открыли в 2013 году, только недавно с помощью космического телескопа Уэбб выяснилось, что в ней неожиданно формируются новые звезды. Астрономы очень удивились этим открытием, ведь считалось, что изолированные карликовые галактики прекратили формирование новых звезд примерно 12,8 – 13 млрд лет назад в период известный как эпоха реионизации. Этот период в истории Вселенной наступил вслед за так называемыми космическими темными веками, когда плотные облака нейтрального водорода блокировал свет.

На изображении телескопа Уэбб в правом нижнем углу показана часть галактики Leo P, наполненная молодыми голубыми звездами Фото: NASA

Когда появились первые звезды, а затем они взорвались как сверхновые, то в результате космос заполнил мощный ультрафиолетовый свет, способный ионизировать атомы водорода или расщеплять их обратно на электроны и протоны.

Астрономы изучили тысячи звезд в карликовой галактике Leo P и выяснили, что в ней происходил процесс звездообразования на ранних этапах истории Вселенной, но затем он прекратился вскоре после эпохи реионизации. Этого и следовало ожидать. Но астрономы также обнаружили, что мертвая галактика ожила через несколько миллиардов лет и в ней снова начли формироваться новые звезды.

Астрономы собрали данные о трех других изолированных галактиках, но обнаружили, что звездообразование прекратилось во всех них и больше не возобновлялось, поэтому пока неясно, что именно произошло с Leo P.

На изображении телескопа Уэбб в правом нижнем углу показана часть галактики Leo P, наполненная молодыми голубыми звездами. Эти звезды имеют такой цвет из-за наличие очень малого количества тяжелых химических элементов.

Как уже писал Фокус, спутники с солнечным парусом помогут защититься от опасной геомагнитной бури. Солнечные паруса, которые позволяют спутникам летать с помощью солнечного света, вскоре могут стать реальностью.

Также Фокус писал о том, что к Млечному Пути приближается сверхмассивная черная дыра, которая, как считают астрономы, находится в центре соседней галактики. Прогнозируется, что эта галактика столкнется с нашей галактикой.