В Млечный Путь врежется огромная черная дыра: сейчас она приближается к нашей галактике (фото)

Сверхмассивная черная дыра сейчас находится на достаточно близком расстоянии по космическим меркам от Млечного Пути.

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В центре галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако астрономы обнаружили признаки существования сверхмассивной черной дыры, масса которой в 600 000 раз больше, чем у Солнца. Поскольку Большое Магелланово Облако в будущем столкнется с нашей галактикой, это означает, что черная дыра также врежется в Млечный Путь. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

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Любую черную дыру чрезвычайно сложно обнаружить. Что касается сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактики, то их можно найти только, если они активно поглощают материю. Этот процесс создает очень яркий свет, когда материя нагревается и происходит трение. С другой стороны, о том, что огромная черная дыра, обладающая очень большой гравитацией существует, можно узнать изучая необычные орбиты звезд рядом с ней.

Есть еще один способ, который связан с изучением движения гиперскоростных звезд, которые движутся намного быстрее, чем обычные звезды в галактике и могут даже вылететь из нее. Считается, что сверхмассивные черные дыры, которое притянули к себе систему из двух звезд, поглощают одну звезду, а второй придает значительное ускорение и она улетает дальше в космос на гиперскорости.

Большое Магелланово Облако в видимом свете Фото: ESO

Авторы исследования использовали данные недавно выведенного из эксплуатации космического телескопа Gaia, чтобы изучить движение 16 сверхскоростных звезд в Млечном Пути. Исследование показало, что 7 звезд были ускорены сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Остальные 9 звезд, вероятно, прибыли в Млечный Путь из галактики Большое Магелланово Облако. Анализ движения этих гиперскоростных звезд показал, что скорее всего они отправились в путешествие в другую галактику под влиянием сверхмассивной черной дыры в центре Большого Магелланова Облака. Эта черная дыра, по оценкам ученых, имеет массу, которая в 600 000 раз больше, чем у Солнца. Но эту черную дыру, если она действительно существует, еще предстоит обнаружить.

Большое Магелланово Облако в инфракрасном свете Фото: NASA

Сейчас Большое Магелланово Облако вместе с предполагаемой черной дырой вращается вокруг Млечного Пути на расстоянии примерно 160 000 световых лет, что достаточно близко по космическим меркам. В то же время эта галактика постепенно приближается в Млечному Пути.

Астрономы считают, что примерно через 2 млрд лет соседняя галактика столкнется с Млечным Путем и начнется их слияние. После столкновения двух галактик произойдет столкновение двух сверхмассивных черных дыр. Меньшая черная дыра в итоге сольется с черной дырой Стрелец А*, масса которой в 4,3 млн раз больше, чем у Солнца. Это приведет к созданию еще более массивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Авторы исследования намерены подтвердить существование сверхмассивной черной дыры в соседней галактике и определить ее свойства во время будущих наблюдений.

Как уже писал Фокус, ученые получили изображение большого астероида, который скоро может упасть на Землю. Хотя вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей составляет всего 2,3%, астрономы пристально наблюдают за траекторией полета опасного космического камня.

Также Фокус писал о том, что посадочный модуль американской компании Firefly Aerospace через месяц после отправки в космос наконец-то вышел на орбиту вокруг Луны. Камеры космического аппарата показали покрытую кратерами поверхность Луны с близкого расстояния.