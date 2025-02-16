Ученые получили изображение большого астероида, который скоро может упасть на Землю (фото)

Хотя вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Земле составляет всего 2,3%, астрономы пристально наблюдают за траекторией полета опасного космического камня.

Related video

В конце января одной из главных астрономических новостей стало сообщение о том, что астероид 2024 YR4, размер которого оценивается в 55 метров может столкнуться с Землей в конце 2032 года. На сегодняшний день вероятность того, что он упадет на нашу планету составляет всего 2,3%. Тем не менее ученые продолжают внимательно следить за полетом этого космического камня, который сейчас летит в сторону Земли со скоростью почти 50 000 км/ч. Недавно астрономы из NASA получили изображение астероида 2024 YR4, хотя на снимке он выглядит не так, как можно было бы ожидать, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы из NASA хотят больше узнать об астероиде 2024 YR4, который представляет собой опасный для нашей планеты космический камень, несмотря на то, что шансы столкновения с Землей небольшие. По словам ученых, если этот камень все же врежется в Землю, то он не вызовет катастрофы планетарного масштаба, но может разрушить большой мегаполис, учитывая его потенциальный размер.

Астрономы получили снимок астероида 2024 YR4, где он выглядит как пятно света, с помощью телескопа обсерватории Джемини юг Фото: NASA

Астрономы получили снимок астероида 2024 YR4, где он выглядит как пятно света, с помощью телескопа обсерватории Джемини юг, расположенной на высоте 2700 метров на вершине горы Серро-Пачон в Чили. Когда была сделана фотография астероид находился на расстоянии примерно 60 млн км от Земли и 209 млн км от Солнца. По словам ученых, получить фотографию астероида было сложно, ведь он не отражает мало солнечного света и находится далеко от нас. Также наблюдениям мешал очень яркий свет Луны.

Когда была сделана фотография астероид находился на расстоянии примерно 60 млн км от Земли и 209 млн км от Солнца Фото: NASA

Астероид 2024 YT4 был впервые обнаружен в конце декабря 2024 года и пока что остается одним из самых опасных космических объектов для Земли. В то же время астрономы считают, что возможно, вероятность столкновения астероида 2024 YT4 с Землей в ближайшие годы снизиться, когда будет более точно изучена траектория его полета.

Моделирование внешнего вида астероида 2024 YR4 Фото: NASA

Как уже писал Фокус, недавно астрономы предположили, что вместо того, чтобы упасть на Землю, этот космический камень может врезаться в Луну. Если это произойдет, то, возможно, выброшенные в результате удара лунные камни смогут даже долететь до Земли.

Ученые говорят, что лучше всего астероид 2024 YR4 будет виден с Земли в 2028 году, когда можно будет сделать более точные прогнозы относительно того, упадет он на Землю или нет в 2032 году.

В марте астрономы намерены изучить этот космический камень с помощью мощного телескопа Уэбб, который находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Как уже писал Фокус, частный посадочный модуль достиг Луны и сделал потрясающие снимки ее поверхности. Посадочный модуль Blue Ghost должен приземлиться на спутнике Земли 2 марта. Если посадка будет успешной, то она точно войдет в историю.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили самое детальное изображение известной туманности Тарантул, в которой происходит самое масштабное формирование новых звезд в ближайшем космосе.