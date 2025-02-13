Новый астероид-убийца не врежется в Землю, но пострадает наш сосед: чем это грозит для нас

Вероятность того, что недавно обнаруженный астероид 2024 YR4 может упасть на Землю все еще низкая, но теперь предполагается, что вместо этого он врежется в Луну.

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Обнаруженный в конце декабря 2024 года астероид-убийца городов 2024 YR4, как его называют ученые, беспокоит астрономов уже несколько недель. Изначально предполагалось, что этот космический камень шириной примерно 55 метров имеет вероятность 1,2% упасть на Землю в декабре 2032 года. Позже ученые из NASA заявили, что такая вероятность составляет уже 2,3%. Новые расчеты показывают, что вместо Земли астероид 2024 YR4, может врезаться в Луну, хотя такая вероятность также низкая. Тем не менее последствия удара, вероятно, будут ощущаться и на нашей планете, пишет Live Science.

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Астероид 2024 YR4, который летит в сторону Земли со скоростью примерно 48 000 км/ч, сейчас считается потенциально опасным для нашей планеты. Его размера (предполагается, что ширина астероида составляет 55 метров) недостаточно для того, чтобы уничтожить человеческую цивилизации, но его дар может разрушить большой город. Если бы такой астероид упал на нашу планету, то во время удара выделилось бы примерно 8 мегатонн энергии. Это примерно в 500 раз больше, чем во время взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Астероид 2024 YR4, который летит в сторону Земли со скоростью примерно 48 000 км/ч, сейчас считается потенциально опасным для нашей планеты Фото: Forbes

Дэвид Рэнкин из Университета штата Аризона, считает, что вместо того, чтобы врезаться в Землю астероид 2024 YR4 может упасть на Луну, хотя такая вероятность составляет всего 0,3%. Ученые считает, что во время удара по поверхности Луны в космос будет выброшено много камней, который могут долететь до Земли. Но скорее всего, даже если это произойдет, то все эти камни сгорят в атмосфере нашей планеты и не причинят никакого ущерба.

Расчеты Рэнкина показывают, что падение космического камня на Луну будет хорошо заметно с Земли, ведь во время удара высвободится примерно в 340 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Моделирование внешнего вида астероида 2024 YR4 Фото: NASA

Луна существует уже более 4 млрд лет и все это время на ее поверхность падали астероиды разных размеров. Все они оставили множество кратеров, которые хорошо видны на поверхности спутника Земли. Предполагается, что если 2024 YR4 врежется в Луну, то астероид создаст кратер диаметром примерно 2 км. Для сравнения самой большой кратер на Луне под названием бассейн Южный полюс-Эйткен имеет диаметр примерно 2400 км.

Луна существует уже более 4 млрд лет и все это время на ее поверхность падали астероиды разных размеров. Все они оставили множество кратеров Фото: ScienceAlert

Сейчас ученые намерены использовать космический телескоп Уэбб для того, чтобы лучше изучить, летящий в нашу сторону астероид 2024 YR4, что позволит уточнить его размер и выяснить состав.

По словам Рэнкина, шансы на то, что этот космический камень упадет на нашу планету все еще чрезвычайно малы, а потому, согласно текущим оценкам, существует вероятность на уровне более 97%, что он пролетит мимо в 2032 году.

Как уже писал Фокус, ученые предполагали, что астероид 2024 YR4 через 7 лет будет находится примерно в 4 раза ближе к Земле, чем Луна, но нестабильность его орбиты может привести к столкновению с нашей планетой.

Также Фокус писал о том, что ученые из США и Китая занялись определением точной орбиты астероида 2024 YR4, чтобы понять насколько на самом деле высока вероятность его падения на Землю.

Еще Фокус писал о том, что физик объяснил, почему он ненавидит то, что показано в фильме "Звездный путь". Бывает так, что сценаристы научно-фантастических фильмов не совсем правильно понимают физику тех или иных явлений в космосе, а потому ошибаются в их представлении на экране.