Астрономы обнаружили огромный астероид: есть высокая вероятность, что он врежется в Землю

60-метровый астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в декабре 2032 года.

Related video

Астероид 2024 YR4 обнаружили 25 декабря 2024 года и в настоящее время он находится на расстоянии примерно 40 млн км от нас, но через 7 лет существует высокая вероятность, что этот камень может врезаться в Землю, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы выяснили, что астероид 2024 YR4 подлетит на очень близкое расстояние по космическим меркам, примерно 106 000 км к Земле 22 декабря 2032 года. Но если учесть неопределенность его орбиты, то это сближение может оказаться прямым попаданием в нашу планету. Такое столкновение может вызвать взрыв в атмосфере или может вызвать появление ударного кратера, когда астероид врежется в землю.

Ученые из NASA и Европейского космического агентства присвоили астероиду степень высокого риска столкновения. По шкале Торино, которая показывает степень опасности столкновения космических объектов с Землей, астероид 2024 YR4 получил уровень 3 в диапазоне от 0 до 10. При этом шанс столкновения астероида с нашей планетой на данный момент составляет 1 из 83 и это одна из самых высоких вероятностей столкновения астероида с Землей за всю историю наблюдения за космическими камнями.

Моделирование внешнего вида астероида 2024 YR4 Фото: NASA

В то же время астрономы считают, что пока рано беспокоится, ведь нужно провести дальнейшие наблюдения за поведением астероида, который все же может пролететь мимо Земли в 2032 году. Если же 60-метровый астероид все же войдет в атмосферу Земли, то это может случиться над Южной Америкой, Атлантическим океаном или Африкой. Будущие наблюдения могут точно показать, насколько нестабильной является орбита астероида и врежется ли он в Землю.

Лучший шанс изучить астероид 2024 YR4 у астрономов будет в 2028 году, когда он пролетит мимом Земли на расстоянии 8 млн км. Тогда можно будет более точно оценить размер астероида, ведь 60 метров – это примерная оценка и он может достигать 100 метров в ширину.

Даже если этот астероид упадет на Землю, а не взорвется в атмосфере, что также нельзя исключать, то он оставит огромный кратер на мете падения и скорее всего разрушения будут иметь локальный масштаб. То есть конец света точно не наступит.

По словам ученых, если астероид 2024 YT4 состоит из каменистого материала, то он может вызвать значительный взрыв в воздухе и огненный шар, достигающий земли, но, если он состоит из железа, он без проблем оставит ударный кратер. Поэтому ученым нужно понять не только его орбиту, но и состав.

Астроном-любитель Тони Данн поделился моделированием сближения астероида 2024 YT4 с Землей в социальной сети X.

Как уже писал Фокус, недалеко от нас обнаружена новая Земля и эта планета может быть пригодной для жизни. Недавно обнаруженная каменистая планета немного больше Земли по размеру, но она находится в зоне обитаемости своей звезды, такой же как Солнце.

Также Фокус писал о том, что астрономы считают, что они обнаружили самую маленькую планету среди всех известных. Эта планета вращается вокруг трех мертвых звезд.