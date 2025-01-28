Задача трех тел: в необычной системе обнаружена самая маленькая планета из когда-либо найденных

Если данные найдут подтверждение, то ученые нашли планету, которая в 2 раза меньше Луны по массе и размеру.

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Астрономы нашли доказательства того, что объект примерно в 2 раза меньше Луны, может быть планетой. Если это так, то данная планета является самой маленькой среди всех обнаруженных за пределами Селенгой системы миров. Эта планета вращается вокруг пульсара и двух белых карликов, которые сами по себе являются экстремальными и необычными мертвыми звездами, поэтому планета как-то должна была выжить в таких условиях. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет IFLScience.

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Пульсары и белые карлики называют мертвыми звездами, ведь они возникают после смерти обычных звезд. Пульсары — это разновидность нейтронных звезд, которые возникают после взрыва сверхновой. Белые карлики – это остатки таких звезд, как Солнце.

В системе, которая состоит из трех мертвых звезд главную роль играет пульсар PSR J0337+1715, который вместе с белым карликом вращается вокруг другого белого карлика. Таким образом мы имеет дело со своеобразной версией задачи трех тел.

Ученые предполагали, что вокруг этих трех мертвых звезд вращается очень маленькая планета, примерно в 2 раза меньше Луны по массе и размеру. На это указывало необычное поведение пульсара, в частности на периодичность его радиоизлучения. Теперь же астрономы говорят, что у них появились доказательства того, что планета там действительно может существовать.

Пульсар вращается вокруг общего центра масс вместе с белым карликом по 1,6-дневной орбите, но обе мертвые звезды вращаются вокруг другого белого карлика по 327-дневной орбите.

Наблюдения показали, что вокруг этих трех звезд на 3000-дневной орбите вращается маленький объект, который может быть планетой. Таким образом, если бы вы оказались на поверхности данного мира, то в небе были бы видны сразу три звезды.

Если это действительно планета, то она является самой маленькой из всех известных за пределами Солнечной системы. Но такой планете было бы очень трудно пережить взрыв сверхновой, в результате которой образовался пульсар. Такая планета должна была быть выброшенной из системы.

Если же она выжила, то это было очень экстремальное выживание. Планете нужно было пережить не только взрыв сверхновой, но и превращение двух звезд, похожих на Солнце в огромных красных гигантов, после чего они стали белыми карликами. С другой стороны, эта планета могла быть создана из обломков других планет, которые выжить в этой системе не смогли.

Если новые наблюдения покажут наличие самой маленькой известной планеты за пределами Солнечной системы, то возникает другая проблема. Эта потенциальная планета немного больше Плутона, который считается карликовой планетой. Это значит, что возможно ученым придется пересмотреть параметры определения планет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили, что похожие на Землю планеты разваливаются на части и имеют хвост. Две планеты во время распада создают хвосты, как у комет. Один такой хвост имеет длину 9 млн км.

Также Фокус писал о том, что астрофизики выяснили, что помешало самым первым звездам во Вселенной бесконечно набирать массу и стать невероятно огромными.