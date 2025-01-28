Астрономы обнаружили, что похожие на Землю планеты разваливаются на части и имеют хвост

Две планеты во время распада создают хвосты, как у комет. Один такой хвост имеет длину 9 млн км.

Related video

Астрономы обнаружили две планеты, которые вращаются вокруг разных звезд на расстоянии в сотни световых лет нас. Это каменистые планеты, то есть похожи по составу на Землю и почти такого же размера. Планеты под влиянием своих звезд распадаются на части очень быстро по космическим меркам и при этом создают хвост из обломков, который похож на хвост кометы. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Обе планеты принадлежат к редкому классу планет с ультракоротким орбитальным периодом, поэтому они находятся очень близко к своим звездам. Из-за этого планеты подвергаются влиянию сильного излучения, нагрева и гравитации своих звезд. Такие планеты редко бывают в 2 раза больше Земли. Обнаруженные планеты, которые испаряются под влиянием своих звезд дают редкую возможность астрономам узнать, что находится внутри у планет земной группы.

Первая планета, которая разваливается на части называется BD+054868Ab, и она совершает полный оборот вокруг звезды оранжевого карлика за 1,27 дня. При этом из-за испарения материала у планеты образовался похожий на кометный хвост, длина которого составляет примерно 9 млн км.

Ученые выяснили, что BD+054868Ab теряет массу со скоростью 10 масс Земли за миллиард лет. Учитывая, что эта планета по размеру немного больше Земли, то она будет полностью уничтожена за несколько миллионов лет.

Вторая планета называется K2-22b и она совершает полный оборот вокруг звезды красного карлика всего за 9 часов. Эта комета также имеет длинный хвост из материала, который испаряется с планеты.

Ученые выяснили, что материал, который испаряется с планет выходит из их мантии, а не из ядра.

Благодаря этим наблюдения астрономы получили уникальную возможность узнать внутренний состав планет земной группы. Изучая такие планеты можно понять более точно из чего состоят внутренности Меркурия, Венеры и Марса, которые также являются планетами земной группы.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, почему первые звезды во Вселенной не могли расти вечно. Благодаря первым звездам появились тяжелые химические элементы, но они имели ограниченную массу и не могли стать больше.

Также Фокус писал о том, что согласно новому открытию, сверхмассивные черные дыры занимаются своеобразным приготовлением "пищи" из газа, который они затем поглощают.

Еще Фокус писал о том, что Индия готовится к отправке в космос своих первых астронавтов и для этого почти готов новый космический корабль.