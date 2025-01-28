Астрономы сделали уникальное открытие: черные дыры сами готовят еду для себя (фото)

Ученые обнаружили прямую связь между струями массивных черных дыр и тем, как эти объекты поглощают окружающую материю.

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Астрономы доказали, что самые массивные черные дыры во Вселенной могут сами готовить еду для себя. Благодаря данным космического рентгеновского телескопа Чандра и наземного оптического телескопа VLT ученые получили новые доказательства того, что струи черных дыр могут охлаждать межзвездный газ, которым питаются черные дыры, сообщает NASA.

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Астрономы провели наблюдения за семью скоплениями галактик. В центрах таких скоплений находятся самые массивные галактики во Вселенной, а у них в свою очередь в центре находятся самые массивные черные дыры. Их масса превышает массу Солнца в миллионы и даже десятки миллиардов раз. Когда сверхмассивные черные дыры поглощают межзвездный газ, то часть его вылетает из полюсов черной дыры в виде длинных струй плазмы.

На фотографиях ниже показаны центральные галактики двух скоплений галактик: скопления Персея и скопления Центавра. В центре видно яркое пятно света – это окружение сверхмассивной черной дыры в центре самой массивной галактики. Фиолетовым цветом показан горячий межзвездный газ, а розовым цветом – более холодный газ.

Результаты исследования подтвердили существующую теорию, согласно которой струи черных дыр вызывают охлаждение горячего газа и образование узких нитей теплого газа. Турбулентность в газе также играет важную роль в этом процессе.

В центре видно яркое пятно света – это окружение сверхмассивной черной дыры в центре самой массивной галактики скопления Персея и скопления Центавра Фото: NASA

Согласно теории, часть теплого газа должна перемещаться в центры галактик, этот газ поглощают сверхмассивные черные дыры, что провоцирует появление струй. Обратный поток теплого газа заставляет струи снова охлаждать горячий газ, и цикл повторяется.

Ученые считали, что должна существовать связь между яркостью нитей горячего и теплого газа в центрах скоплений галактик. Там, где горячий газ светится ярче, теплый газ также должен быть ярче. Теперь астрономы впервые обнаружили такую связь, что подтверждает существующую теорию.

По словам ученых, результаты исследования дают новое понимание природы межзвездного газа, который важен не только для питания черных дыр, но и для создания новых звезд.

Как уже писал Фокус, Индия завершила сборку космического корабля, который впервые отправит на орбиту индийцев. Космический корабль "Гаганьян" должен впервые в истории Индии отправить астронавтов этой страны на орбиту в 2026 году.

Также Фокус писал о том, что новая мощная обсерватория поможет выяснить природу темной энергии и является ли она постоянной или же меняется с течением времени.

Еще Фокус писал о том, что астрономы смогли определить массу и ориентацию сверхмассивной черной дыры М87*, которая стала знаменитой в 2019 году, ведь ученые впервые в истории получили прямую фотографию черной дыры.