Астрономи зробили унікальне відкриття: чорні діри самі готують їжу для себе (фото)

Учені виявили прямий зв'язок між струменями масивних чорних дір і тим, як ці об'єкти поглинають навколишню матерію.

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Астрономи довели, що наймасивніші чорні діри у Всесвіті можуть самі готувати їжу для себе. Завдяки даним космічного рентгенівського телескопа Чандра і наземного оптичного телескопа VLT вчені отримали нові докази того, що струмені чорних дір можуть охолоджувати міжзоряний газ, яким харчуються чорні діри, повідомляє NASA.

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Астрономи провели спостереження за сімома скупченнями галактик. У центрах таких скупчень розташовані наймасивніші галактики у Всесвіті, а у них, у свою чергу, в центрі знаходяться наймасивніші чорні діри. Їхня маса перевищує масу Сонця в мільйони і навіть десятки мільярдів разів. Коли надмасивні чорні діри поглинають міжзоряний газ, то частина його вилітає з полюсів чорної діри у вигляді довгих струменів плазми.

На фотографіях нижче показані центральні галактики двох скупчень галактик: скупчення Персея і скупчення Центавра. У центрі видно яскраву пляму світла — це оточення надмасивної чорної діри в центрі наймасивнішої галактики. Фіолетовим кольором показано гарячий міжзоряний газ, а рожевим кольором — більш холодний газ.

Результати дослідження підтвердили наявну теорію, згідно з якою струмені чорних дір спричиняють охолодження гарячого газу та утворення вузьких ниток теплого газу. Турбулентність у газі також відіграє важливу роль у цьому процесі.

У центрі видно яскраву пляму світла — це оточення надмасивної чорної діри в центрі наймасивнішої галактики скупчення Персея і скупчення Центавра Фото: NASA

Згідно з теорією, частина теплого газу має переміщатися в центри галактик, цей газ поглинають надмасивні чорні діри, що провокує появу струменів. Зворотний потік теплого газу змушує струмені знову охолоджувати гарячий газ, і цикл повторюється.

Учені вважали, що має існувати зв'язок між яскравістю ниток гарячого і теплого газу в центрах скупчень галактик. Там, де гарячий газ світиться яскравіше, теплий газ також має бути яскравішим. Тепер астрономи вперше виявили такий зв'язок, що підтверджує наявну теорію.

За словами вчених, результати дослідження дають нове розуміння природи міжзоряного газу, який важливий не тільки для живлення чорних дір, а й для створення нових зірок.

Як уже писав Фокус, Індія завершила складання космічного корабля, який вперше відправить на орбіту індійців. Космічний корабель "Гаганьян" має вперше в історії Індії відправити астронавтів цієї країни на орбіту в 2026 році.

Також Фокус писав про те, що нова потужна обсерваторія допоможе з'ясувати природу темної енергії і чи є вона постійною або ж змінюється з плином часу.

Ще Фокус писав про те, що астрономи змогли визначити масу й орієнтацію надмасивної чорної діри М87*, яка стала знаменитою в 2019 році, адже вчені вперше в історії отримали пряму фотографію чорної діри.