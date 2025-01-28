Мільйони зірок-вампірів, що вибухають, допоможуть розкрити таємницю загадкової сили Всесвіту (фото)

Таємницю темної енергії, невідомої сили, яка прискорює розширення Всесвіту, допоможуть розкрити спостереження Обсерваторії імені Віри Рубін.

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Обсерваторія імені Віри Рубін, розташована в Чилі, яка буде введена в експлуатацію наприкінці цього року, виявить мільйони зірко-вампірів, що вибухають, які харчуються своїми зірками-компаньйонами. Дані про наднові типу Ia допоможуть вченим розкрити таємницю загадкової темної енергії, невідомої сили, яка прискорює розширення Всесвіту, вважають вчені, пише Space.

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Світло від наднових типу Ia, якими вибухають білі карлики (мертві зірки, що залишилися після смерті не дуже масивних зірок), є настільки однорідним, що його астрономи використовують для вимірювання відстаней у космосі. Це, своєю чергою, може показати, наскільки розширився Всесвіт.

За словами астронома Анаіс Меллер, спостереження Обсерваторії імені Віри Рубін за надновими типу Ia допоможе краще зрозуміти те, як розширюється Всесвіт і розкрити секрет таємничої темної енергії.

Зірки білі карлики зазвичай існують у подвійних системах і як вампіри висмоктують речовину зі своїх зірок-компаньйонів. Це відбувається доти, доки білий карлик не набере критичної маси, внаслідок чого такі зірки вибухають і зникають.

Зірки білі карлики зазвичай існують у подвійних системах і як вампіри висмоктують речовину зі своїх зірок-компаньйонів. Ілюстрація Фото: space.com

Протягом 10 років телескоп Обсерваторії імені Віри Рубін щоночі скануватиме космос, що допоможе краще вивчити наднові типу Ia до того, як вони зникнуть. Наявність даних про більшу кількість наднових типу Ia, розташованих на різних відстанях від Землі, дасть змогу вченим побудувати кращу модель того, як темна енергія впливає на Всесвіт.

Протягом 10 років телескоп Обсерваторії імені Віри Рубін щоночі скануватиме космос, що допоможе краще вивчити наднові типу Ia до того, як вони зникнуть Фото: комета

Зараз вважається, що темна енергія становить 68% усієї кількості матерії та енергії у Всесвіті, але так було не завжди. Чим би не була темна енергія, схоже, вона "увімкнулася" тільки тоді, коли Всесвіту було від 9 до 10 мільярдів років. До цього у Всесвіті домінувала матерія, а до цього ним керувала енергія Великого вибуху.

Стандартна космологічна модель еволюції Всесвіту Лямбда-CDM припускає, що темна енергія є постійною і не змінюється з часом. Але недавні спостереження показують, що це не так, хоча це ще потрібно підтвердити.

Астрономи вважають, що Обсерваторії імені Віри Рубін може точно показати, чи є темна енергія постійною чи ні, а також, можливо, допоможе зрозуміти, чим є темна енергія.

Як уже писав Фокус, астрономи нарешті знайшли причину гігантських планетарних пилових бурь на Марсі. Дослідження припускає, що одна з особливостей південної півкулі Червоної планети безпосередньо впливає на виникнення пилових бурь.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, гравітація не є домінуючою силою в Сонячній системі. Є й інші сили, які впливають на орбіти космічних об'єктів.