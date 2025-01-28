Астрономи нарешті знайшли причину гігантських планетарних пилових бурь на Марсі

Дослідження припускає, що одна з особливостей південної півкулі Червоної планети безпосередньо впливає на виникнення пилових бурь.

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Найсильніші пилові бурі огортають весь Марс на кілька місяців. Вчені з'ясували, що глобальні пилові бурі можуть бути пов'язані з незвичайним енергетичним дисбалансом, виявленим на поверхні Червоної планети. Дослідження опубліковано в журналі AGU Advances, пише Live Science.

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Усі планети в Сонячній системі поглинають енергію Сонця, але також випускають її назад у космос. Різниця між поглинанням і викидом енергії називається тепловим балансом. Він безпосередньо впливає на теплові характеристики поверхні й атмосфери планет, а отже визначає їхній клімат.

Ученим добре відомий тепловий баланс Землі, але він є збалансованим, адже наша планета поглинає приблизно стільки ж енергії Сонця, скільки й випускає в космос протягом року. Про тепловий баланс Марса відомо набагато менше, хоча теорії припускають, що він також збалансований.

Одним із найвідоміших погодних явищ на Червоній планеті є глобальні пилові бурі, які огортають весь Марс і виникають у південній півкулі. Вчені вирішили з'ясувати, що ж їх спричиняє, і дійшли висновку, що тепловий баланс відіграє в цьому важливу роль.

Автори дослідження використовували дані марсоходів і орбітальних апаратів про енергію, яку поглинав і випускав Марс протягом кількох років.

Вчені виявили, що коли в північній півкулі Марса настає весна і літо, то в північних широтах поверхня планети поглинає більше енергії, ніж випускає. Таким чином створюється надлишок енергії, сконцентрований на північному полюсі планети. З'ясувалося, що все відбувається навпаки, коли в північній півкулі настає дуже і зима, у південній — весна і літо. При цьому надлишок енергії концентрується ближче до південного полюса, але охоплює всю південну півкулю. Вчені вважають, що це відбувається тому, що навесні південна півкуля Марса розташована найближче до Сонця, а тому отримує більше сонячної енергії.

Надлишок енергії призводить до появи глобальних пилових бур, вважають учені. У міру того, як південна півкуля Марса нагрівається, нагрівається і шар тонкої атмосфери Марса, який контактує з поверхнею планети. Через це виникають умови, які можуть піднімати частинки пилу, тим самим створюючи найсильніші пилові бурі.

Астрономи також дійшли висновку, що пилові бурі впливають на тепловий баланс Марса. Аналіз даних показав, що пилові бурі зменшують кількість тепла, яке поглинає і випускає планета. Ймовірно, це відбувається через високу концентрацію частинок пилу в атмосфері.

Водночас, незважаючи на сезонні коливання, тепловий баланс Марса приблизно збалансований, хоча й відрізняється від земного, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Марсі ознаки того, що приблизно 4 млрд років тому в серверній півкулі планети був величезний океан з рідкої води.

Також Фокус писав про те, що астрономи побачили наближення катастрофи в глибокому космосі. Будь-яке зіткнення галактик є катастрофічною подією, хоча це не означає, що галактики зникають.