Астрономы наконец нашли причину гигантских планетарных пылевых бурь на Марсе

Исследование предполагает, что одна из особенностей южного полушария Красной планеты напрямую влияет на возникновение пылевых бурь.

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Сильнейшие пылевые бури окутывает весь Марс на несколько месяцев. Ученые выяснили, что глобальные пылевые бури могут быть связаны с необычным энергетическим дисбалансом, обнаруженным на поверхности Красной планеты. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Live Science.

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Все планеты в Солнечной системе поглощают энергию Солнца, но также выпускают ее обратно в космос. Разница между поглощением и выбросом энергии называется тепловым балансом. Он напрямую влияет на тепловые характеристики поверхности и атмосферы планет, а значит определяет их климат.

Ученым хорошо известен тепловой баланс Земли, но он является сбалансированным, ведь наша планета поглощает примерно столько же энергии Солнца, сколько и выпускает в космос в течение года. О тепловом балансе Марса известно намного меньше, хотя теории предполагают, что он также сбалансирован.

Одним из самых известных погодных явлений на Красной планете являются глобальные пылевые бури, которую окутывают весь Марс и возникают в южном полушарии. Ученые решили выяснить, что же их вызывает и пришли к выводу, что тепловой баланс играет в этом важную роль.

Авторы исследования использовали данные марсоходов и орбитальных аппаратов об энергии, которую поглощал и выпускал Марс в течение нескольких лет.

Ученые обнаружили, что когда в северном полушарии Марса наступает весна и лето, то в северных широтах поверхность планеты поглощает больше энергии, чем выпускает. Таким образом создается избыток энергии, сконцентрированный на северном полюсе планеты. Выяснилось, что все происходит наоборот, когда в северном полушарии наступает очень и зима, в южном – весна и лето. При этом избыток энергии концентрируется ближе к южному полюсу, но охватывает все южное полушарие. Ученые считают, что это происходит потому, что весной южное полушарие Марса находится ближе всего к Солнцу, а потому получает больше солнечной энергии.

Избыток энергии приводит к появлению глобальных пылевых бурь, считают ученые. По мере того, как южное полушарие Марса нагревается, нагревается и слой тонкой атмосферы Марса, который контактирует с поверхностью планеты. Из-за этого возникают условия, которые могут поднимать частицы пыли, тем самым создавая сильнейшие пылевые бури.

Астрономы также пришли к выводу, что пылевые бури влияют на тепловой баланс Марса. Анализ данных показал, что пылевые бури уменьшают количество поглощаемого и выпускаемого планетой тепла. Вероятно, это происходит из-за высокой концентрации частиц пыли в атмосфере.

В то же время, несмотря на сезонные колебания, тепловой баланс Марса примерно сбалансирован, хотя и отличается от земного, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Марсе признаки того, что примерно 4 млрд лет назад в серверном полушарии планеты находился огромный океан из жидкой воды.

Также Фокус писал о том, что астрономы увидели приближение катастрофы в глубоком космосе. Любое столкновение галактик представляет собой катастрофическое событие, хотя это не означает, что галактики исчезают.