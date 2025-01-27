Это ждет Млечный Путь: астрономы увидели приближение катастрофы в глубоком космосе (фото)

Любое столкновение галактик представляет собой катастрофическое событие, хотя это не означает, что галактики исчезают.

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Обычным явлением во Вселенной является столкновение и слияние галактик. Благодаря этому в космосе возникли очень большие галактики. Млечный Путь уже сталкивался с меньшими галактиками, а через несколько миллиардов лет он сольется с большим соседом – галактикой Андромеды. Астрономы показали изображение двух очень далеких галактик, которые сближаются, чтобы со временем слиться в один объект. Также на снимке показано разнообразие галактик в необычном скоплении Насоса, пишет Live Science.

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Скопление Насоса или Abell S0636 находится на расстоянии 130 млн световых лет от нас и в нем находится примерно 230 разнообразных галактик. Свое название скопление галактик получило потому, что при наблюдении с Земли оно видно в направлении созвездия Насоса.

Галактика Андромеды (на фото) врежется в Млечный Путь через несколько миллиардов лет Фото: NASA

Это одно из самых близких скоплений галактик к Млечному Пути и новый снимок был получен с помощью камеры DECam, установленной на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Чили. Эта 570-мегапиксельная камера предназначена для того, чтобы помочь астрономам разгадать одну из самых больших загадок Вселенной – природу темной материи.

Это странное вещество, которое составляет более 80% массы всей материи во Вселенной. Темная материя может состоять из невидимых частиц, которые не поглощают, не отражают и не излучают свет или энергию. Но гравитационное воздействие темной материи на видимую материю можно увидеть везде, особенно в скоплении Насоса.

Cкопление Насоса. Галактика NGC 3268 видна на фотографии в центре, а галактика NGC 3258 – в нижнем правом углу Фото: Live Science

Это скопление галактик как минимум необычно тем, что не имеет главной самой яркой галактики. Тем не менее на фоне остальных выделяются две массивные линзовидные галактики: NGC 3268 и NGC 3258. Именно эти две галактике находятся в стадии сближения, чтобы со временем столкнуться.

Галактика NGC 3268 видна на фотографии в центре, а галактика NGC 3258 – в нижнем правом углу. Эти галактики являются линзовидными, ведь имеют центральную выпуклость или балдж, как и нашей спиральной галактики Млечный Путь. В то же время у них нет спиральных рукавов и у этих галактик уже прекратился процесс появления новых звезд.

Учитывая то, что в скоплении Насоса выделяются две массивные галактики, некоторые ученые считают, что ранее это было два отдельных скопления галактик.

В скоплении Насоса находятся не только линзовидные галактики, но и неправильные галактики, карликовые галактики и карликовые эллиптические галактики. Астрономы считают, что в этом скоплении могут скрываться еще более странные, малоизвестные типы галактик. Считается, что многие из них наполнены темной материей.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, могут ли планеты-океаны быть пригодными для жизни. До сих пор точно не подтверждено существование планет-океанов в нашей галактике, хотя есть косвенные доказательства.

Также Фокус писал о том, что физики рассказали, как можно попасть в параллельные миры, если они конечно существуют. Некоторые теории предполагают, что другие Вселенные окружают нас со всех сторон, но, чтобы туда попасть, нужно использовать очень необычный способ перемещения.