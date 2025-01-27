Це чекає на Чумацький Шлях: астрономи побачили наближення катастрофи в глибокому космосі (фото)

Будь-яке зіткнення галактик є катастрофічною подією, хоча це не означає, що галактики зникають.

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Звичайним явищем у Всесвіті є зіткнення та злиття галактик. Завдяки цьому в космосі виникли дуже великі галактики. Чумацький Шлях уже стикався з меншими галактиками, а за кілька мільярдів років він зіллється з більшим сусідом — галактикою Андромеди. Астрономи показали зображення двох дуже далеких галактик, які зближуються, щоб з часом злитися в один об'єкт. Також на знімку показано різноманітність галактик у незвичайному скупченні Насоса, пише Live Science.

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Скупчення Насоса або Abell S0636 розташоване на відстані 130 млн світлових років від нас і в ньому знаходиться приблизно 230 різноманітних галактик. Свою назву скупчення галактик отримало через те, що під час спостереження із Землі його видно в напрямку сузір'я Насоса.

Галактика Андромеди (на фото) вріжеться в Чумацький Шлях через кілька мільярдів років Фото: NASA

Це одне з найближчих скупчень галактик до Чумацького Шляху і новий знімок був отриманий за допомогою камери DECam, встановленої на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланко в Чилі. Ця 570-мегапіксельна камера призначена для того, щоб допомогти астрономам розгадати одну з найбільших загадок Всесвіту — природу темної матерії.

Це дивна речовина, яка становить понад 80% маси всієї матерії у Всесвіті. Темна матерія може складатися з невидимих частинок, які не поглинають, не відбивають і не випромінюють світло або енергію. Але гравітаційний вплив темної матерії на видиму матерію можна побачити скрізь, особливо в скупченні Насоса.

Скупчення Насоса. Галактику NGC 3268 видно на фотографії в центрі, а галактику NGC 3258 — у нижньому правому куті Фото: Live Science

Це скупчення галактик щонайменше незвичайне тим, що не має головної найяскравішої галактики. Проте на тлі інших виділяються дві масивні лінзоподібні галактики: NGC 3268 і NGC 3258. Саме ці дві галактики перебувають у стадії зближення, щоб згодом зіткнутися.

Галактику NGC 3268 видно на фотографії в центрі, а галактику NGC 3258 — у нижньому правому куті. Ці галактики є лінзоподібними, адже мають центральну опуклість або балдж, як і нашої спіральної галактики Чумацький Шлях. Водночас вони не мають спіральних рукавів і в цих галактик уже припинився процес появи нових зірок.

З огляду на те, що в скупченні Насоса виділяються дві масивні галактики, деякі вчені вважають, що раніше це було два окремі скупчення галактик.

У скупченні Насоса знаходяться не тільки лінзоподібні галактики, а й неправильні галактики, карликові галактики і карликові еліптичні галактики. Астрономи вважають, що в цьому скупченні можуть ховатися ще більш дивні, маловідомі типи галактик. Вважається, що багато з них наповнені темною матерією.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чи можуть планети-океани бути придатними для життя. Досі точно не підтверджено існування планет-океанів у нашій галактиці, хоча є непрямі докази.

Також Фокус писав про те, що фізики розповіли, як можна потрапити в паралельні світи, якщо вони, звичайно, існують. Деякі теорії припускають, що інші Всесвіти оточують нас з усіх боків, але, щоб туди потрапити, потрібно використовувати дуже незвичайний спосіб переміщення.