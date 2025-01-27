Яким чином можна потрапити в паралельний Всесвіт: відповідь фізиків може здивувати

Якщо паралельні Всесвіти існують, то є щонайменше один спосіб потрапити в місце, яке відрізняється від нашої реальності.

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Поки що існування паралельних Всесвітів здебільшого пов'язують із науковою фантастикою. Але є наукові теорії, які припускають, що інші Всесвіти існують. Якщо це так, то яким чином можна туди потрапити? Фізик Пол Саттер вважає, що така можливість існує, але це дуже нелегка подорож, пише Space.

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Теорії, що передбачають існування паралельних світів

Існування паралельних Всесвітів припускають щонайменше дві відомі теорії у фізиці. Одна з них називається інфляційною теорією і описує надзвичайно ранній Всесвіт. Незабаром після великого вибуху міг бути створений не один, а величезна кількість Всесвітів, які почали прискорене розширення. При цьому кожен Всесвіт має різну фізику та розподіл матерії. Але потрапити в інші Всесвіти надзвичайно складно, адже вони перебувають за межею видимого космосу і віддаляються від нас швидше за швидкість світла.

Інша теорія, відома як багатосвітова інтерпретація квантової механіки, свідчить, що коли відбувається якийсь випадковий квантовий процес, то один Всесвіт отримує один із можливих результатів, тоді як інші Всесвіти отримують інші результати. Таким чином, створюється мультивсесвіт з усіма можливими квантовими результатами.

Як потрапити в паралельний Всесвіт?

Щоб потрапити в один із таких паралельних Всесвітів, потрібно створити машину часу, щоб повернутися назад у минуле. Зазвичай така подорож у часі призводить до появи різних парадоксів. Наприклад, якщо повернутися в минуле і знищити машину часу, то вона не існуватиме, а отже, вирушити назад у часі не можна. Але подорож уже відбулася.

Згідно з гіпотезою про захищеність хронології Стівена Гокінга вирушити назад у часі неможливо. З іншого боку, принцип самоузгодженості Новікова передбачає, що подорож у минуле можлива, але змінити минуле не можна. Але як можна вирушити в минуле, не змінивши його?

Це можливо, якщо вирушити назад у часі, але не у своє власне минуле. Замість цього ви потрапите в альтернативну історію, і там можна що-небудь змінювати. Якщо повернутися назад у майбутнє, то минуле в цій реальності залишиться незміненим.

Щоб потрапити в один із таких паралельних Всесвітів потрібно створити машину часу, щоб повернутися назад у минуле Фото: popularmechanics.com

Багатосвітова інтерпретація квантової механіки пропонує природну платформу для створення таких альтернативних історій. Якщо Всесвіт у будь-якому разі постійно розділяється, то подорож у часі просто переміщує вас з однієї реальності в іншу. З іншого боку, при поверненні назад у майбутнє можна створити нову реальність, якої раніше не було.

Але ніхто точно не знає, як це працює. Невідомо, як розгортається цей процес або завдяки якому механізму виникає альтернативна історія.

Що говорить квантова фізика?

Спроби розібратися в цьому питанні за допомогою вивчення квантової механіки дали неоднозначні результати. Квантові поля, як правило, виходять з ладу, коли в справу вступають машини часу. Їх можна стабілізувати, якщо відмовитися від деяких основних принципів теорії, як-от принцип відповідності, який свідчить, що квантові процеси зрештою призводять до макроскопічної поведінки і що фундаментальні реакції оборотні. Ніхто не готовий відмовитися від них, оскільки вони здаються центральними для теорії.

Але навіть класичні, не квантові системи стикаються з проблемами. Припустімо, у вас є перемикач, який може вмикати і вимикати машину часу, наприклад, відкриваючи або закриваючи червоточину. Ми не знаємо, як альтернативні історії можуть пристосовуватися до таких змін у своїх просторово-часових структурах, незалежно від того, які квантові процеси відбуваються на субатомному рівні.

Якби ми могли побудувати машину часу, то можна було б легко перевірити, чи створюються альтернативні історії. Усе, що потрібно було б зробити, це змінити щось у власному минулому. Якщо цього зробити не можна, значить існує тільки одна лінія часу. Якщо ж це вийде, то це означає, що існують альтернативні історії та багатосвітова інтерпретація квантової механіки правильна.

Невідомо, чи можливо що-небудь із цього, але повністю виключати такі можливості не можна. Тому, хоча подорож у паралельний Всесвіт може бути дуже складним процесом, не можна сказати, що це повністю неможливо.

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