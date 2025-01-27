Каким образом можно попасть в параллельную Вселенную: ответ физиков может удивить

Если параллельные Вселенные существует, то есть как минимум один способ попасть в место, которое отличается от нашей реальности.

Related video

Пока что существование параллельных Вселенных в основном связывают с научной фантастикой. Но есть научные теории, которые предполагают, что другие Вселенные существуют. Если это так, то каким образом можно туда попасть? Физик Пол Саттер считает, что такая возможность существует, но это очень нелегкое путешествие, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теории предполагающие существование параллельных миров

Существование параллельных Вселенных предполагают, как минимум две известные теории в физике. Одна из них называется инфляционной теорией и описывает чрезвычайно раннюю Вселенную. Вскоре после большого взрыва могла быть создана не одна, а огромное количество Вселенных, которые начали ускоренное расширение. При этом каждая Вселенная имеет разную физику и распределение материи. Но попасть в другие Вселенные чрезвычайно сложно, ведь они находятся за пределом видимого космоса и удаляются от нас быстрее скорости света.

Другая теория, известная как многомировая интерпретация квантовой механики, гласит, что когда происходит некий случайный квантовый процесс, то одна Вселенная получает один из возможных результатов, в то время как другие Вселенные получают другие результаты. Таким образом, создается мультивселенная со всеми возможными квантовыми результатами.

Как попасть в параллельную Вселенную?

Чтобы попасть в одну из таких параллельных Вселенных нужно создать машину времени, чтобы вернуться назад в прошлое. Обычно такое путешествие во времени приводит к появлению разных парадоксов. Например, если вернуться в прошлое и уничтожить машину времени, то она не будет существовать, а значит отправиться назад во времени нельзя. Но путешествие уже состоялось.

Согласно гипотезе о защищенности хронологии Стивена Хокинга отправиться назад во времени невозможно. С другой стороны, принцип самосогласованности Новикова предполагает, что путешествие в прошлое возможно, но изменить прошлое нельзя. Но как можно отправиться в прошлое, не изменив его?

Это возможно, если отправиться назад во времени, но не в свое собственное прошлое. Вместо этого вы попадете в альтернативную историю и там можно что-либо менять. Если вернуться обратно в будущее, то прошлое в данной реальности останется не измененным.

Чтобы попасть в одну из таких параллельных Вселенных нужно создать машину времени, чтобы вернуться назад в прошлое Фото: popularmechanics.com

Многомировая интерпретация квантовой механики предлагает естественную платформу для создания таких альтернативных историй. Если Вселенная в любом случае постоянно разделяется, то путешествие во времени просто перемещает вас из одной реальности в другую. С другой стороны, при возвращении обратно в будущее можно создать новую реальность, которой раньше не было.

Но никто точно не знает, как это работает. Неизвестно, как разворачивается этот процесс или благодаря какому механизму возникает альтернативная история.

Что говорит квантовая физика?

Попытки разобраться в этом вопросе с помощью изучения квантовой механики дали неоднозначные результаты. Квантовые поля, как правило, выходят из строя, когда в дело вступают машины времени. Их можно стабилизировать, если отказаться от некоторых основных принципов теории, таких как принцип соответствия, который гласит, что квантовые процессы в конечном итоге приводят к макроскопическому поведению и что фундаментальные реакции обратимы. Никто не готов отказаться от них, поскольку они кажутся центральными для теории.

Но даже классические, не квантовые системы сталкиваются с проблемами. Допустим, у вас есть переключатель, который может включать и выключать машину времени, например, открывая или закрывая червоточину. Мы не знаем, как альтернативные истории могут приспосабливаться к таким изменениям в своих пространственно-временных структурах, независимо от того, какие квантовые процессы происходят на субатомном уровне.

Если бы мы могли построить машину времени, то можно было бы легко проверить, создаются ли альтернативные истории. Все, что нужно было бы сделать, это изменить что-то в собственном прошлом. Если этого сделать нельзя, значит существует только одна линия времени. Если же это получится, то это значит, что существуют альтернативные истории и многомировая интерпретация квантовой механики верна.

Неизвестно, возможно ли что-либо из этого, но полностью исключать такие возможности нельзя. Поэтому, хотя путешествие в параллельную Вселенную может быть очень сложным процессом, нельзя сказать, что это полностью невозможно.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Марсе загадочные курганы. Исследование дает новые доказательства существования большого количества воды на Марсе миллиарды лет назад.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили загадочное поведение сверхмассивной черной дыры М87*, которую шесть лет назад впервые сфотографировали напрямую.