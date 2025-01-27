Обнаружены загадочные курганы на Марсе: Красная планета раньше была совсем другой (фото)

Исследование дает новые доказательства существования большого количества воды на Марсе миллиарды лет назад.

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Ученые обнаружили тысячи холмов и курганов на Марсе, состоящих из слоев глинистых минералов, которые образовались при взаимодействии текущей воды с горными породами тогда, когда на севере Марса находился древний океан. Новое исследование показывает, что в далеком прошлом климат на Марсе был совершенно другим, и большое количество жидкой воды находилось на поверхности Красной планеты почти 4 млрд лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience, пишет Space.

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Два полушария Марса отличаются друг от друга. На юге находятся древние возвышенности, а на севере – измененные эрозией низменные равнины, где, как считают ученые в далеком прошлом находился океан. Сейчас уже есть много доказательств того, что на Марсе было намного теплее и существовали реки, озера, моря и может даже океаны примерно 4 млрд лет назад.

Теперь же ученые обнаружили новые доказательства того, что на севере Марса существовал океан и они связаны с обнаружением более 15 000 холмов и курганов высотой до 500 метров, которые содержат глинистые минералы.

На Земле такие особенности рельефа в виде холмов и столовых гор можно найти в пустынных регионах, где скальные образования подвергались эрозии ветром в течение миллионов лет. Нечто подобно ученые обнаружили и на Марсе, используя данные орбитальных аппаратов Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express и Trace Gas Orbiter.

Ученые обнаружили тысячи холмов и курганов на Марсе, состоящих из слоев глинистых минералов, которые образовались при взаимодействии текущей воды с горными породами Фото: ESA

Ученые считают, что тысячи холмов и курганов – это все, что осталось от возвышенности, которая отступила на сотни километров и была размыта водой и ветром в обширной низменной области под названием Равнина Хриса.

Ученые выяснили, что курганы на Марсе состоят из слоев глинистых минералов, которые образуются, когда жидкая вода взаимодействует с горной породой в течение миллионов лет. Ученые предполагают, что на поверхности Марса существовал огромный водоем, возможно, северный океан.

Под и над слоями глины ученые обнаружили более старые и более молодые горные породы соответственно, которые не содержат глины. Ученые считают, что глинистые минералы относятся к периоду истории Марса, когда на планете была жидкая вода на поверхности, а именно в период между 4,2 и 3,7 млрд лет назад.

По словам авторов исследования, в данном регионе должен совершить посадку марсоход Rosalind Franklin, которые должен отправится на Марс в 2028 году. Этот марсоход поможет точно сказать, был на Марсе океан, и если он существовал, то могла ли там существовать внеземная жизнь.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе остатки древнего озера, что также указывает на то, что миллиарды лет назад на Красной планете вода находилась в жидком виде на поверхности.

Как уже писал Фокус, рядом с нами может находиться бозонная звезда, которая напрямую связана с темной материей. Ученые считают, что Вселенная может быть заполнена необычными бозонными звездами или темными звездами.