Марсоход NASA обнаружил доказательства наличия жидкой воды на поверхности Марса (фото)

Новые данные показывают, что марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего озера, наполненного жидкой водой миллиарды лет назад.

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Марсоход NASA Curiosity исследует Марс с августа 2012 года и недавно обнаружил доказательства наличия в далеком прошлом на поверхности Красной планеты озера из жидкой воды. Марсоход обнаружил небольшие неровности, похожие на те, что можно увидеть в озерных ложах на Земле. Эти неровности могли быть созданы ветром, который перемещал воду. Это открытие говорит о том, что 3,7 млрд лет назад на поверхности Марса вода не была замороженной. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

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Марс является четвертой планетой от Солнца и известен своим ярко-красным цветом, который вызван наличием оксида железа в горных породах на поверхности планеты.

Марс является каменистой планетой земной группы и похож на Землю тем, что там находятся похожие на земные вулканы, равнины, горы, а также русла высохших рек. Но на этом сходство Марса с нашей планетой заканчивается. Полярные шапки на Марсе состоят из замерзшего углекислого газа, планета имеет непригодную для дыхания атмосферу, а также очень низкую температуру и пустынную поверхность.

Ученые считают, что в далеком прошлом на Марсе могла существовать микробная жизнь, но ее признаки пока так и не удалось найти. Их в том числе ищет и марсоход Curiosity, который уже почти 13 лет изучает поверхность Марса и его атмосферу в кратере Гейл.

Марсоход Curiosity НАСА исследует Марс с августа 2012 года и недавно обнаружил доказательства наличия в далеком прошлом на поверхности Красной планеты озера из жидкой воды Фото: NASA

Главная задача марсохода Curiosity состоит в изучении климата и геологии Марса и того, как они менялись с течением времени. Также космический аппарат должен оценить могли ли на Марсе быть условия, которые способствовали поддержанию микробной жизни в далеко прошлом. Для достижения своих целей у марсохода есть специальные приборы и камеры, которые позволяют изучать местные горные породы и атмосферу.

Поверхность кратера Гейл на Марсе Фото: NASA

Теперь же ученые сообщили о том, что Curiosity сделал очень важное открытие на Марсе. Он обнаружил то, что является древней волновой рябью на поверхности Марса, которая была создана на месте, где миллиарды лет назад находилось озеро из жидкой воды.

Снимки волновой ряби на Марсе, сделанные марсоходом Curiosity Фото: NASA

Эта рябь представляет собой крошечные неровности и часто наблюдается на пляжах и в озерных ложах на Земле, когда вода, которую перемещает ветер, течет по мелководью. По словам ученых, этот открытие означает, что вода на Марсе не была замерзшей 3,7 млрд лет назад.

Рябь, обнаруженная в кратере Гейл, является самым убедительным на доказательство того, что в истории Красной планеты были водоемы с жидкой водой. Ученые говорят, что климат на Марсе тогда был намного теплее, а атмосфера более плотной. Это значит, что жидкая вода могла существовать на открытом воздухе и не была покрытой льдом.

Авторы исследования создали компьютерные модели, чтобы определить размер древнего озера на основании полученных данных. Предполагается, то озеро небольшим и неглубоким, до 2 метров глубиной.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл сделал самый детальный снимок галактики Андромеды, которая врежется в Млечный Путь. Галактика Андромеды является самой близкой к нам огромной галактикой и после столкновения с Млечным Путем будет создан поистине гигантский объект.

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