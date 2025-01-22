Получен самый детальный снимок галактики Андромеды, которая врежется в Млечный Путь (фото)

Галактика Андромеды является самой близкой к нам огромной галактикой и после столкновения с Млечным Путем будет создан поистине гигантский объект.

Related video

Астрономы из Европейского космического агентства показали составное изображение галактики Андромеды, которое объединяет сотни фотографий космического телескопа Хаббл. Для того, чтобы получить самое детальное изображение ближайшей крупной галактики потребовалось более 10 лет, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Галактика Андромеды — это ближайшая к нам крупная спиральная галактика, которая намного больше Млечного Пути. Это единственная большая галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом. Галактика Андромеды находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас, что достаточно близко по космическим меркам.

Сейчас эта спиральная галактика медленно приближается к Млечному Пути, и согласно прогнозам астрономов, в течение ближайших 5 млрд лет она врежется в нашу галактику. В результате столкновения и последующего слияния двух галактик возникнет поистине гигантский объект.

Астрономы из Европейского космического агентства показали составное изображение галактики Андромеды, которое объединяет сотни фотографий космического телескопа Хаббл Фото: ESA

Для того, чтобы создать новое самое детальное изображение галактики Андромеды, которое состоит из 2,5 млрд пикселей, телескопу Хаббл потребовалось более 10 лет и более 1000 оборотов вокруг Земли. Сам снимок создан на основе 600 отдельных фотографий и на нем можно увидеть примерно 200 млн отдельных звезд. Во время наблюдения телескоп Хаббл делал снимки отдельно северной и южной части галактики Андромеды.

На снимке можно увидеть только те звезды, которые намного ярче Солнца и на самом деле в галактике Андромеды находится до 1 трлн звезд, что примерно в 10 раз больше, чем в Млечном Пути.

На снимке можно увидеть только те звезды, которые намного ярче Солнца и на самом деле в галактике Андромеды находится до 1 трлн звезд, что примерно в 10 раз больше, чем в Млечном Пути Фото: ESA

Новая фотография позволит астрономам лучше понять историю эволюции галактики Андромеды. Например, считается, что она столкнулась несколько миллиардов лет назад с большой галактикой, которая теперь является карликовой эллиптической галактикой М32 и вращается вокруг галактики Андромеды. Подобное столкновение привело к тому, что галактика Андромеды забрала большую часть массы М32, что привело к возникновению в ней большого количества новых звезд.

Хотя Млечный Путь и галактика Андромеды, как предполагается, появились примерно в одно и то же время и в одном и том же участке космоса, все же они имеют разную историю развития. В галактике Андромеды находится намного больше молодых звезд, что говорит о том, что она чаще сталкивалась с другими галактиками.

Наблюдения за галактикой Андромеды позволяют астрономам лучше понять процессы, которые происходят в Млечном Пути, ведь это также спиральная галактика. Ученым сложно наблюдать за нашей галактикой, ведь мы находимся внутри нее.

100 лет назад астроном Эдвин Хаббл впервые выяснил, что так называемая туманность Андромеды на самом деле является отдельной галактикой. До этого астрономы считались все звезды, которые они видят, находятся в Млечном Пути. Теперь же известно о том, что в видимой части Вселенной находится более 100 млрд галактик.

Как уже писал Фокус, китайское "искусственное Солнце" установило новый рекорд и получение безграничной энергии стало на шаг ближе. Китайским физикам во время запуска термоядерного синтеза удалось удерживать в термоядерном реакторе плазму в течение более 1000 секунд.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что первые пригодные для жизни планеты были созданы во Вселенной еще до того, как возникли первые галактики. Казалось бы, это невозможно, но авторы исследования привели аргументы в пользу своей теории.