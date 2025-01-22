Отримано найдетальніший знімок галактики Андромеди, яка вріжеться в Чумацький Шлях (фото)

Галактика Андромеди є найближчою до нас величезною галактикою і після зіткнення з Чумацьким Шляхом буде створено воістину гігантський об'єкт.

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Астрономи з Європейського космічного агентства показали складене зображення галактики Андромеди, яке об'єднує сотні фотографій космічного телескопа Хаббл. Для того, щоб отримати найдетальніше зображення найближчої великої галактики знадобилося понад 10 років, пише Live Science.

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Галактика Андромеди — це найближча до нас велика спіральна галактика, яка набагато більша за Чумацький Шлях. Це єдина велика галактика, яку можна побачити неозброєним оком. Галактика Андромеди розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас, що досить близько за космічними мірками.

Зараз ця спіральна галактика повільно наближається до Чумацького Шляху, і згідно з прогнозами астрономів, протягом найближчих 5 млрд років вона вріжеться в нашу галактику. У результаті зіткнення і подальшого злиття двох галактик виникне воістину гігантський об'єкт.

Астрономи з Європейського космічного агентства показали складене зображення галактики Андромеди, яке об'єднує сотні фотографій космічного телескопа Габбл Фото: ESA

Для того, щоб створити нове найдетальніше зображення галактики Андромеди, яке складається з 2,5 млрд пікселів, телескопу Габбл знадобилося понад 10 років і понад 1000 обертів навколо Землі. Сам знімок створено на основі 600 окремих фотографій і на ньому можна побачити приблизно 200 млн окремих зірок. Під час спостереження телескоп Габбл робив знімки окремо північної та південної частини галактики Андромеди.

На знімку можна побачити тільки ті зірки, які набагато яскравіші за Сонце, і насправді в галактиці Андромеди знаходиться до 1 трлн зірок, що приблизно в 10 разів більше, ніж у Чумацькому Шляху.

На знімку можна побачити тільки ті зірки, які набагато яскравіші за Сонце, і насправді в галактиці Андромеди перебуває до 1 трлн зірок, що приблизно в 10 разів більше, ніж у Чумацькому Шляху Фото: ESA

Нова фотографія дасть змогу астрономам краще зрозуміти історію еволюції галактики Андромеди. Наприклад, вважається, що вона зіткнулася кілька мільярдів років тому з великою галактикою, яка тепер є карликовою еліптичною галактикою М32 і обертається навколо галактики Андромеди. Подібне зіткнення призвело до того, що галактика Андромеди забрала більшу частину маси М32, що призвело до виникнення в ній великої кількості нових зірок.

Хоча Чумацький Шлях і галактика Андромеди, як передбачається, з'явилися приблизно в один і той самий час і в одній і тій самій ділянці космосу, все ж вони мають різну історію розвитку. У галактиці Андромеди набагато більше молодих зірок, що свідчить про те, що вона частіше стикалася з іншими галактиками.

Спостереження за галактикою Андромеди дають змогу астрономам краще зрозуміти процеси, які відбуваються в Чумацькому Шляху, адже це також спіральна галактика. Вченим складно спостерігати за нашою галактикою, адже ми перебуваємо всередині неї.

100 років тому астроном Едвін Габбл уперше з'ясував, що так звана туманність Андромеди насправді є окремою галактикою. До цього астрономи вважали, що всі зірки, які вони бачать, знаходяться в Чумацькому Шляху. Тепер же відомо про те, що у видимій частині Всесвіту знаходиться понад 100 млрд галактик.

Як уже писав Фокус, китайське "штучне Сонце" встановило новий рекорд і отримання безмежної енергії стало на крок ближче. Китайським фізикам під час запуску термоядерного синтезу вдалося утримувати в термоядерному реакторі плазму протягом понад 1000 секунд.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що перші придатні для життя планети були створені у Всесвіті ще до того, як виникли перші галактики. Здавалося б, це неможливо, але автори дослідження навели аргументи на користь своєї теорії.