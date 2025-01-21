Заселені планети з'явилися ще до утворення перших галактик: як таке може бути
Якщо теорія вчених правильна, то це повністю змінює уявлення про еволюцію Всесвіту.
Що з'явилося раніше: галактики чи планети? Відповідь може бути тільки одна: галактики. Але нове дослідження ставить цю ідею під сумнів. Вчені вважають, що кам'янисті придатні для життя планети могли бути створені навіть раніше, ніж з'явилися перші галактики у Всесвіті і їх можна виявити. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.
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Після Великого вибуху у Всесвіті не було важких хімічних елементів, адже він майже повністю складався з легкого водню, а також з невеликої кількості легкого гелію. Тобто не було важких хімічних елементів, з яких могли бути створені кам'янисті планети, схожі на Землю. Лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху з'явилися перші зірки, а потім і галактики. Перші зірки існували відносно недовго за космічними мірками і вибухали надновими. Ці вибухи поширювали Всесвітом важкі хімічні елементи, створені в ядрах перших зірок, з яких формувалися наступні покоління зірок, а вже довкола них, у сформованих галактиках, почали виникати кам'янисті планети, зокрема й придатні для життя.
Але нове дослідження припускає, що потенційно населені планети могли сформуватися ще до створення перших галактик. Дослідження засноване на первинних наднових, тобто вибухах найперших зірок. Вони мали масу в кілька сотень разів більшу, ніж у Сонця, і існували всього кілька мільйонів років.
За словами вчених, коли ці масивні зірки вибухали, то в результаті утворювалися зірки з набагато меншою масою, приблизно в кілька десятків разів більшою, ніж у Сонця, як показує моделювання. Навколо цих зірок утворювалися планетезимали, з яких потім виникали потенційно населені кам'янисті планети. Але все це відбувалося ще до формування перших галактик.
За словами вчених, після вибуху масивної зірки виникло достатньо важких хімічних елементів, що дало змогу сформувати меншу зірку з правильним хімічним складом, матеріал якої став основою для майбутніх планет. Моделювання також показало, що в такій молодій зоряній системі було стільки ж води, скільки в нашій Сонячній системі, а вода, як відомо, є основою для життя.
Дослідження показало, що вибухи перших наднових дали змогу створити такі хімічні елементи, як вуглець, кисень і залізо, тобто всі необхідні інгредієнти для формування не тільки планет, а й зародження життя.
Якщо планети могли сформуватися ще до появи перших галактик, то це змінює уявлення про еволюцію Всесвіту.
Автори дослідження вважають, що такі придатні для життя планети, хоча і є зараз вимерлими світами, можна виявити поруч із давніми зірками, які містять мало важких хімічних елементів.
Варто зауважити, що астрономи досі не бачили напряму найперші зірки напряму, є лише деякі докази того, що вони існували і вибухали дуже потужними надновими. Але цих наднових також ніхто не бачив безпосередньо, адже вони знаходяться дуже далеко.
Але, можливо, умови в ранньому Всесвіті дозволяли реалізувати сценарій, який запропонували вчені.
Як уже писав Фокус, у космосі виявлено дивні крижані кулі, вчені вважають, що це абсолютно новий тип зірок. Вперше два невідомих об'єкти були виявлені 4 роки тому, але після нового спостереження, вони все ще залишаються загадкою.
Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням фізиків, темна матерія не може бути занадто важкою, адже це може зруйнувати наше розуміння Всесвіту.