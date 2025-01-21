Заселені планети з'явилися ще до утворення перших галактик: як таке може бути

Якщо теорія вчених правильна, то це повністю змінює уявлення про еволюцію Всесвіту.

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Що з'явилося раніше: галактики чи планети? Відповідь може бути тільки одна: галактики. Але нове дослідження ставить цю ідею під сумнів. Вчені вважають, що кам'янисті придатні для життя планети могли бути створені навіть раніше, ніж з'явилися перші галактики у Всесвіті і їх можна виявити. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

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Після Великого вибуху у Всесвіті не було важких хімічних елементів, адже він майже повністю складався з легкого водню, а також з невеликої кількості легкого гелію. Тобто не було важких хімічних елементів, з яких могли бути створені кам'янисті планети, схожі на Землю. Лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху з'явилися перші зірки, а потім і галактики. Перші зірки існували відносно недовго за космічними мірками і вибухали надновими. Ці вибухи поширювали Всесвітом важкі хімічні елементи, створені в ядрах перших зірок, з яких формувалися наступні покоління зірок, а вже довкола них, у сформованих галактиках, почали виникати кам'янисті планети, зокрема й придатні для життя.

Але нове дослідження припускає, що потенційно населені планети могли сформуватися ще до створення перших галактик. Дослідження засноване на первинних наднових, тобто вибухах найперших зірок. Вони мали масу в кілька сотень разів більшу, ніж у Сонця, і існували всього кілька мільйонів років.

За словами вчених, коли ці масивні зірки вибухали, то в результаті утворювалися зірки з набагато меншою масою, приблизно в кілька десятків разів більшою, ніж у Сонця, як показує моделювання. Навколо цих зірок утворювалися планетезимали, з яких потім виникали потенційно населені кам'янисті планети. Але все це відбувалося ще до формування перших галактик.

Перші зірки існували відносно недовго за космічними мірками і вибухали надновими Фото: Universe Today

За словами вчених, після вибуху масивної зірки виникло достатньо важких хімічних елементів, що дало змогу сформувати меншу зірку з правильним хімічним складом, матеріал якої став основою для майбутніх планет. Моделювання також показало, що в такій молодій зоряній системі було стільки ж води, скільки в нашій Сонячній системі, а вода, як відомо, є основою для життя.

Дослідження показало, що вибухи перших наднових дали змогу створити такі хімічні елементи, як вуглець, кисень і залізо, тобто всі необхідні інгредієнти для формування не тільки планет, а й зародження життя.

Якщо планети могли сформуватися ще до появи перших галактик, то це змінює уявлення про еволюцію Всесвіту.

Автори дослідження вважають, що такі придатні для життя планети, хоча і є зараз вимерлими світами, можна виявити поруч із давніми зірками, які містять мало важких хімічних елементів.

Варто зауважити, що астрономи досі не бачили напряму найперші зірки напряму, є лише деякі докази того, що вони існували і вибухали дуже потужними надновими. Але цих наднових також ніхто не бачив безпосередньо, адже вони знаходяться дуже далеко.

Але, можливо, умови в ранньому Всесвіті дозволяли реалізувати сценарій, який запропонували вчені.

Як уже писав Фокус, у космосі виявлено дивні крижані кулі, вчені вважають, що це абсолютно новий тип зірок. Вперше два невідомих об'єкти були виявлені 4 роки тому, але після нового спостереження, вони все ще залишаються загадкою.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням фізиків, темна матерія не може бути занадто важкою, адже це може зруйнувати наше розуміння Всесвіту.