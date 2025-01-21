У космосі виявлено дивні крижані кулі: це абсолютно новий тип зірок (фото)

Вперше два невідомі об'єкти були виявлені 4 роки тому, але після нового спостереження, вони все ще залишаються загадкою.

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Астрономи 2021 року виявили два дивні крижані об'єкти в нашій галактиці Чумацький Шлях, які не схожі ні на що, що коли-небудь бачили науковці. Астрономи вважають, що це можуть бути представники абсолютно нового типу зірок. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

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Чотири роки тому японські астрономи під час вивчення даних космічного телескопа AKARI, який сканував Чумацький Шлях в інфрачервоному світлі з 2006 по 2011 рік, виявили те, що виглядало як дві крижані газові кулі. Вони розташовані приблизно в одній ділянці космосу, хоча їх розділяє велика відстань, а значить вони не пов'язані між собою.

Два об'єкти мають дуже дивні властивості. Вони виглядають, як щільні хмари міжзоряного газу або якась молода зірка. Але обидва об'єкти знаходяться далеко від скупчення хмар міжзоряного газу, а також від регіонів утворення нових зірок, що ускладнює розуміння того, як вони були створені.

Телескоп AKARI не був достатньо потужним, щоб за допомогою його даних можна було точно визначити, що це за дивні об'єкти в глибокому космосі.

Тепер же астрономи провели нове спостереження за цими крижаними кулями за допомогою потужного радіотелескопа ALMA. Але крижані об'єкти, як і раніше, не схожі ні на що з того, що астрономи бачили раніше. Жодна з теорій не може описати їхніх властивостей.

Астрономи провели нове спостереження за цими крижаними кулями за допомогою потужного радіотелескопа ALMA Фото: ALMA

Нові спостереження показали, що два об'єкти мають бути відносно невеликими порівняно з іншими хмарами міжзоряного газу і складаються вони з оксиду вуглецю та оксиду кремнію.

Високий вміст цих сполук зазвичай пов'язують із викидами речовини новонародженою зіркою, але невеликі розміри об'єктів, їхнє розташування далеко від регіонів зореутворення, а також велика кількість льоду не відповідають відомим типам зірок.

За словами вчених, ці два об'єкти мають суперечливі властивості, адже вони досить холодні, щоб мати велику кількість льоду, але також випускають інфрачервоне випромінювання, як зірки.

Астрономи припускають, що ці об'єкти можуть бути представниками абсолютно нового типу зірок, який ще невідомий вченим. Але для початку потрібно розібратися з природою кожної з двох крижаних куль, адже поки що неясно наскільки сильно вони схожі одна на одну.

Водночас учені здивовані тим, що вони виявили тільки два подібних об'єкти, які розташовані відносно близько один до одного за космічними мірками, хоча їх і розділяє велика відстань. Тому вчені мають намір за допомогою космічного телескопа Вебб ретельніше вивчити ці об'єкти, а також спробувати знайти більше таких об'єктів.

Як уже писав Фокус, гігантський міжзоряний об'єкт деформував Сонячну систему і це може статися знову. Вчені вважають, що об'єкт набагато більший за Юпітер за розміром міг так сильно наблизитися до Сонця, що це призвело до зміни орбіт чотирьох планет Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дуже дивну величезну радіогалактику, яка збиває з пантелику вчених своїми властивостями.