В космосе обнаружены странные ледяные шары: это совершенно новый тип звезд (фото)

Впервые два неизвестных объекта были обнаружены 4 года назад, но после нового наблюдения, они все еще остаются загадкой.

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Астрономы в 2021 году обнаружили два странных ледяных объекта в нашей галактике Млечный Путь, которые не похожи ни на что, что когда-либо видели ученые. Астрономы считают, что это могут быть представители совершенно нового типа звезд. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

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Четыре года назад японские астрономы во время изучения данных космического телескопа AKARI, который сканировал Млечный Путь в инфракрасном свете с 2006 по 2011 год, обнаружили то, что выглядело как два ледяных газовых шара. Они расположены примерно в одном участке космоса, хотя их разделяет большое расстояние, а значит они не связаны между собой.

Два объекта имеют очень странные свойства. Они выглядит, как плотные облака межзвездного газа или какая-то молодая звезда. Но оба объекта находятся далеко от скопления облаков межзвездного газа, а также от регионов образования новых звезд, что усложняет понимание того, как они были созданы.

Телескоп AKARI не был достаточно мощным, чтобы с помощью его данных можно было точно определить, что это за странные объекты в глубоком космосе.

Теперь же астрономы провели новое наблюдение за этими ледяными шарами с помощью мощного радиотелескопа ALMA. Но ледяные объекты по-прежнему не похожи ни на что из того, что астрономы видели раньше. Ни одна из теорий не может описать их свойств.

Астрономы провели новое наблюдение за этими ледяными шарами с помощью мощного радиотелескопа ALMA Фото: ALMA

Новые наблюдения показали, что два объекта должны быть относительно небольшими по сравнению с другими облаками межзвездного газа и состоят они из оксида углерода и оксида кремния.

Высокое содержание этих соединений обычно связывают с выбросами вещества новорожденной звездой, но небольшие размеры объектов, их расположение вдали от регионов звездообразования, а также обилие льда не соответствуют известным типам звезд.

По словам ученых, эти два объекта обладают противоречивыми свойствами, ведь они достаточно холодные, чтобы иметь большое количество льда, но также выпускают инфракрасное излучение, как звезды.

Астрономы предполагают, что эти объекты могут представителями совершенно нового типа звезд, который еще неизвестен ученым. Но для начала нужно разобраться с природой каждого из двух ледяных шаров, ведь пока неясно насколько сильно они похожи друг на друга.

В то же время ученые удивлены тем, что они обнаружили только два подобных объекта, которые находятся относительно близко друг к другу по космическим меркам, хотя их и разделяет большое расстояние. Поэтому ученые намерены с помощью космического телескопа Уэбб более тщательно изучить эти объекты, а также попытаться найти больше таких объектов.

Как уже писал Фокус, гигантский межзвездный объект деформировал Солнечную систему и это может произойти снова. Ученые считают, что объект намного больше Юпитера по размеру мог так сильно приблизиться к Солнцу, что это привело к изменению орбит четырех планет Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили очень странную огромную радиогалактику, которая сбивает с толку ученых своими свойствами.