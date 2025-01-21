В 32 раза больше Млечного Пути: странная физика новой галактики бросает вызов теориям (фото)

Обнаруженная "проблемная" галактика не только огромная, но и очень загадочная.

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Во Вселенной существует много огромных астрономических объектов, но среди них можно выделить гигантские радиогалактики. Они имеют в центре чрезвычайно активные сверхмассивные черные дыры, которые выбрасывают в космос струи плазмы длиной в миллионы световых лет. Эти струи выпускают радиоволны, что позволяет астрономам обнаружить данные галактики. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы обнаружили новую гигантскую радиогалактику, получившую прозвище Inkathazo, что означает "проблема" на африканских языках коса и зулу. Это прозвище было дано галактике не просто так, пишет IFLScienсe.

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Новая гигантская радиогалактика (ГРГ) была обнаружена с помощью радиотелескопа MeerKAT. Она имеет огромный размер, ведь ее струи охватывают расстояние в 3,3 млн световых лет от конца одной струи до конца другой. Это примерно в 32 раза больше, чем размер нашей галактики Млечный путь.

Огромные плазменные струи этой гигантской радиогалактики показаны красным и желтым цветом Фото: IFLScience

Ученые дали прозвище Inkathazo этой галактике потому, что достаточно сложно понять физику того, что в ней происходит. То есть это проблема для астрономов.

Как показало исследование, данная ГРГ не имеет тех же характеристик, которые имеют другие гигантские радиогалактики. Ученых удивило то, что струи плазмы, которые выпускает сверхмассивная черная дыра, не имеют прямой формы, как это обычно бывают. Одна струя точно имеет изогнутую форму.

Неожиданным открытием для ученых стало то, что Inkathazo находится не в изолированном участие космоса, как это обычно бывает у таких объектов, а самом центре скопления галактик. Но такое расположение должно усложнить появление настолько гигантских струй из плазмы и все же они существуют.

Спектральная карта возраста плазмы Inkathazo. Голубой и зеленый цвета обозначают более молодую плазму, фиолетовый — более старую Фото: IFLS

По словам ученых, то что Inkathazo была обнаружена в скоплении галактик, поднимает вопросы о роли влияния окружающей среды на формирование и эволюцию гигантских радиогалактик.

Астрономы также смогли выяснить возраст плазмы в струях и оказалось, что с одной стороны плазма намного моложе, чем с другой. Также ученые обнаружили, что некоторые электроны в плазме получили неожиданно высокий уровень энергии. Предполагается, что это может быть связано со взаимодействием между струями и горячим межгалактическим газом.

Ученые говорят, что результаты исследования бросают вызов существующим моделям эволюции таких галактик и показывают, что пока что большая часть сложной физики плазмы, действующей в этих экстремальных галактиках, останется непонятной.

Как уже писал Фокус, на орбите существует угроза большой катастрофы и ученые призывают срочно спасать нашу планету. Исследователи говорят, что нужно срочно предотвратить планетарный кризис, пока еще не стало слишком поздно.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, какую форму на самом деле имеет известная планетарная туманность Кольцо, созданная во время смерти похожей на Солнце звезды.