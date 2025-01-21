Остаток умершей звезды, похожей на Солнце: раскрыт секрет знаменитой туманности Кольцо (фото)

Ученым удалось выяснить точную форму туманности Кольцо и оказалось, что она не круглая, а внутри скрывается невидимый объект.

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Одним из самых популярных объектов в космосе, который часто фотографируют, является туманность Кольцо. Это остаток умершей звезды, похожей на Солнце, расположенный на расстоянии примерно 2000 световых лет от нас. Удивительный вид этой туманности давно озадачивал астрономов. До сих пор было непонятно, действительно ли она имеет круглую форму или же это всего лишь иллюзия, возникающая при наблюдении с Земли. Теперь астрономы решили эту проблему и выяснили, что внутри туманности скрывается не только мертвая звезда, но и еще один объект, пишет Space.

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Туманность Кольцо – это планетарная туманность, возникшая в результате смерти звезды, похожей на Солнце, примерно 4000 лет назад. Когда не очень массивная звезда заканчивает свою жизнь, то она превращается в большого красного гиганта и сбрасывает свои внешние слои таким образом, что это приводит к созданию планетарной туманности. Название этих объектов никак не связано с планетами, просто изначально первооткрыватели этих туманности увидели, что они имеют похожую на планеты форму.

По словам ученых, считалось, что планетарные туманности имеют круглую форму, а внутри у них находится мертвая звезда белый карлик. Таки звезды возникают после того, как умершая, похожая на Солнце звезда сбросила весь свой внешний слой и сжалась до очень маленького размера, примерно с диаметр Земли.

Туманность Кольцо в видимом свете (слева), в радиоволнах (в центре), и в инфракрасном свете (справа) Фото: NASA

Теперь же ученые собрали изображения с высоким разрешением и смогли проследить движение молекул угарного газа вдоль границы туманности Кольцо, что позволило улучшить понимание ее структуры и формы. В частности, астрономы выяснили, что туманность Кольцо на самом деле иметь вытянутую овальную форму.

Новые данные о структуре планетарной туманности позволили астрономам подтвердить, что звезда белый карлик действительно находится в ее центре. На прошлых изображениях эта звезда была видима не в центре туманности, но ученые считают, что может быть связано с нашим углом обзора.

На изображениях телескопа Уэбб ученые обнаружили несколько концентрических дуг из газа сразу за внешним краем туманности, которые, по-видимому, образовывались каждые 280 лет. Такая регулярность связана с тем, что на самом деле у белого карлика имеет скрытая звезда -компаньон внутри туманности, считают ученые. Эта звезда, согласно расчетам, должна находится на таком же расстоянии от белого карлика, как и Плутон от Солнца, то есть примерно 5,9 млрд км.

Как уже писал Фокус, Солнце делает что-то странное перед тем, как возникают опасные для Земли солнечные вспышки. Ученые выяснили, что корональные петли во внешней атмосфере Солнца, могут действовать как система раннего оповещения о солнечных вспышках.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили намеки на то, что теория струн, которая утверждает, что Вселенная состоит не из частиц, а из вибрирующих струн энергии, может быть верна.