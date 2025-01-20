Солнце делает что-то странное перед тем, как возникают опасные для Земли солнечные вспышки

Ученые выяснили, что корональные петли во внешней атмосфере Солнца, могут действовать как система раннего оповещения о солнечных вспышках.

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Сильные солнечные вспышки, то есть внезапные выбросы энергии и излучения, представляют большую грозу для Земли. Но предсказать появление вспышек на Солнце достаточно сложно. Теперь же ученые определили тип солнечной активности в атмосфере Солнца, которая может предшествовать и, таким образом, сигнализировать о предстоящих солнечных вспышках. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, имеет важные последствия для усилий по обеспечению безопасности астронавтов и космических объектов, пишет Gizmodo.

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Прогнозирование появления вспышек на Солнце имеет решающее значение для защиты как людей, так и технологий от негативного влияния солнечной активности. Солнечные вспышки могут нарушить работу спутниковой связи, систем GPS и электросетей на Земле, а также могут подвергнуть астронавтов и космические аппараты влиянию опасных уровней солнечной радиации. Таким образом, надежная система раннего оповещения могла бы помочь смягчить последствия солнечных вспышек.

Используя данные космического аппарата NASA Solar Dynamics Observatory, ученые проанализировали корональные петли. Это дугообразные плазменные структуры во внешней атмосфере Солнца, известной как корона. Эти корональные петли возникали как раз перед появлением сильных вспышек на Солнце.

Данные корональные петли существуют в тех же активных регионах Солнца, которые вызывают появление солнечных вспышек. Ученые обнаружили, что яркость корональных петель в экстремальном ультрафиолетовом свете менялась гораздо сильнее тогда, когда они возникали перед появлением вспышек на Солнце.

Ученые обнаружили, что яркость корональных петель в экстремальном ультрафиолетовом свете менялась гораздо сильнее тогда, когда они возникали перед появлением вспышек на Солнце Фото: NASA

По словам ученых, оказалось, что петли, которые возникли над регионами Солнце, где должны возникнуть вспышки, мерцали перед этим событием в ультрафиолетовом свете в течение нескольких часов.Таким образом ученые считают, что наблюдение за изменением яркости корональных петель может стать хорошим инструментом для прогнозирования солнечных вспышек и опасной космической погоды.

Ученые считают, что такие наблюдения помогут предсказать появление солнечных вспышек за 2-6 часов до их фактического возникновения на Солнце с точностью от 60% до 80%. Это намного точнее, чем позволяют сделать существующие методы.

Ученые также пришли к выводу, что чем сильнее будущая вспышка на Солнце, тем раньше начнет меняться яркость корональных петель, но для подтверждения этого требуются дополнительные наблюдения.

Ученые уже много десятилетий пытаются заранее предсказать появление вспышек на Солнце. Если результаты исследования окажутся верными, то с помощью корональных петель можно будет избежать негативного влияния вспышек на земные технологии, ведь будет известно более точное время их появления.

Как уже писал Фокус, при движении почти со скоростью света с электронами происходит нечто странное. Никто не знает, как электроны приобретают релятивистскую скорость, необходимую для высокоэнергетических космических событий. Новое исследование дает объяснение.

Также Фокус писал о том, что согласно прогнозам ученых, уже в этом году может возникнуть настолько сильная солнечная буря, что это может привести к катастрофическим последствиям для земных технологий.