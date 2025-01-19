Следующая мощная солнечная буря может погрузить мир во тьму уже в 2025 году: что известно

Сильнейшая солнечная буря может оставить человечество без электроснабжения, связи и интернета.

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Солнечные или геомагнитные бури представляют собой обычное явление для нашей планеты, но самые мощные из них могут привести к масштабным сбоям в работе электросетей, систем связи, а также интернета. Целые отрасли промышленности могут полностью остановится из-за влияния чрезвычайно сильной геомагнитной бури. Риск появления такой бури растет, и она возможна уже в 2025 году, пишет Earth.

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Солнечные или геомагнитные бури на Земле возникают в результате появления на Солнце очень сильных вспышек и выбросов плазмы. Когда заряженные частицы Солнца и излучение достигают Земли и сталкиваются с магнитным полем нашей планеты, то это может привести к очень негативным последствиям для земных технологий.

Солнечные бури могут привести к сбоям в работе и полному отключению электросетей, а также спутников на орбите. Сейчас Солнце вступило в фазу самой высокой активности, а это значит, что сильнейшая геомагнитная буря может возникнуть уже в 2025 году.

Кестутис Икамас из Вильнюсского университета указывает на то, что крупные сети электроснабжения по всему миру находятся под угрозой и нужны масштабные защитные меры, чтобы предотвратить опасное влияние сильнейшей геомагнитной бури.

По словам ученого, очень мощная геомагнитная буря может вывести из строя жизненно важные системы, такие как электроснабжение, водоснабжение и телекоммуникации, что приведет к длительным отключениям электроэнергии, связи, а также интернета. Такие отключения могут длиться в течение нескольких месяцев.

Известно, что в 1859 году сильнейшая солнечная буря вывела из строя мировую телеграфную сеть и люди остались на долгое время без связи, но сейчас существует намного больше технологий, которые уязвимы к активности Солнца.

Протяженные линии электропередач охватывают тысячи километров в некоторых регионах Земли. Это делает их чувствительными к токам, вызванным солнечными бурями. По словам Икамаса, заряженные солнечные частицы могут вызвать перепады напряжения, которые повреждают трансформаторы. Когда это происходит в больших масштабах, целые электросети рискуют выйти из строя на неизвестный промежуток времени.

Системы, защищающие спутники и электросети, существуют, но они могут не выдержать мощной солнечной бури, говорит ученый.

Кроме людей от сильной геомагнитной бури могут пострадать и животные, которые полагаются на магнитные поля для навигации, ведь они могут потерять свое обычное чувство ориентации в пространстве.

Икамас предлагает, чтобы производители технологий и правительства объединились для разработки подробных протоколов, которые можно будет внедрить в случае появления угрозы возникновения сильнейшей геомагнитной бури.

Поскольку цифровые сети простираются на целые континенты, отключение в одном регионе может иметь почти немедленные последствия в других регионах. Икамас предупреждает, что ограниченные расходы на модернизацию сетей сегодня могут открыть дверь к масштабному хаосу в будущем.

Как уже писал Фокус, в новом отчете Всемирного экономического форума исследователи назвали главные угрозы, которые сделают мир еще более опасным местом в 2025 году.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили негативный побочный эффект от перемещения на космическом корабле почти со скоростью света.