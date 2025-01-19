Наступна потужна сонячна буря може занурити світ у темряву вже 2025 року: що відомо

Найсильніша сонячна буря може залишити людство без електропостачання, зв'язку та інтернету.

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Сонячні або геомагнітні бурі є звичайним явищем для нашої планети, але найпотужніші з них можуть призвести до масштабних збоїв у роботі електромереж, систем зв'язку, а також інтернету. Цілі галузі промисловості можуть повністю зупиниться через вплив надзвичайно сильної геомагнітної бурі. Ризик появи такої бурі зростає, і вона можлива вже 2025 року, пише Earth.

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Сонячні або геомагнітні бурі на Землі виникають внаслідок появи на Сонці дуже сильних спалахів і викидів плазми. Коли заряджені частинки Сонця і випромінювання досягають Землі і стикаються з магнітним полем нашої планети, то це може призвести до дуже негативних наслідків для земних технологій.

Сонячні бурі можуть призвести до збоїв у роботі та повного відключення електромереж, а також супутників на орбіті. Зараз Сонце вступило у фазу найвищої активності, а це означає, що найсильніша геомагнітна буря може виникнути вже 2025 року.

Кестутіс Ікамас із Вільнюського університету вказує на те, що великі мережі електропостачання в усьому світі перебувають під загрозою і потрібні масштабні захисні заходи, щоб запобігти небезпечному впливу найсильнішої геомагнітної бурі.

За словами вченого, дуже потужна геомагнітна буря може вивести з ладу життєво важливі системи, як-от електропостачання, водопостачання та телекомунікації, що призведе до тривалих відключень електроенергії, зв'язку, а також інтернету. Такі відключення можуть тривати протягом кількох місяців.

Відомо, що 1859 року найсильніша сонячна буря вивела з ладу світову телеграфну мережу, і люди залишилися на тривалий час без зв'язку, але зараз існує набагато більше технологій, які вразливі до активності Сонця.

Протяжні лінії електропередач охоплюють тисячі кілометрів у деяких регіонах Землі. Це робить їх чутливими до струмів, спричинених сонячними бурями. За словами Ікамаса, заряджені сонячні частинки можуть спричинити перепади напруги, які пошкоджують трансформатори. Коли це відбувається у великих масштабах, цілі електромережі ризикують вийти з ладу на невідомий проміжок часу.

Системи, що захищають супутники та електромережі, існують, але вони можуть не витримати потужної сонячної бурі, каже вчений.

Крім людей, від сильної геомагнітної бурі можуть постраждати і тварини, які покладаються на магнітні поля для навігації, адже вони можуть втратити своє звичайне відчуття орієнтації в просторі.

Ікамас пропонує, щоб виробники технологій та уряди об'єдналися для розроблення докладних протоколів, які можна буде впровадити в разі появи загрози виникнення найсильнішої геомагнітної бурі.

Оскільки цифрові мережі простягаються на цілі континенти, відключення в одному регіоні може мати майже негайні наслідки в інших регіонах. Ікамас попереджає, що обмежені витрати на модернізацію мереж сьогодні можуть відкрити двері до масштабного хаосу в майбутньому.

Як уже писав Фокус, у новому звіті Всесвітнього економічного форуму дослідники назвали головні загрози, які зроблять світ ще більш небезпечним місцем у 2025 році.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили негативний побічний ефект від переміщення на космічному кораблі майже зі швидкістю світла.