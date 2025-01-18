Світ охоплять війни, а ключові системи Землі вийдуть з ладу: названо найбільші загрози 2025 року

У новому звіті Всесвітнього економічного форуму дослідники назвали головні загрози, які зроблять світ ще більш небезпечним місцем.

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Всесвітній економічний форум — міжнародний аналітичний центр, що стоїть за щорічною зустріччю в Давосі та численними іншими проєктами. Ось уже два десятиліття він випускає свій Звіт про глобальні ризики, де описуються найбільші ризики для планети, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, пише IFLScience.

Що насправді являє собою ця відповідь і як можна передбачити, що саме стане глобальною проблемою в майбутньому, а що ні? Дослідники зазначають, що "глобальний позов" визначається як імовірність виникнення події або умови, яка відбудеться і неодмінно вплине на значну частину світового ВВП, населення планети та природні ресурси. Дослідники наголошують, що до списку найбільших загроз можуть входити як екологічні ризики, так і геополітичні, соціальні, економічні чи технологічні.

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У роботі над звітом беруть участь понад 900 експертів з академічних кіл, бізнесу, уряду та інших сфер. Водночас глобальне дослідження сприйняття ризиків (GRPS) є джерелом вихідних даних Всесвітнього економічного форуму про ризики. Під час роботи над звітом дослідники збирають відповіді на запитання серед численних спільнот, а потім надають громадськості рейтинг.

Респондентів також запитують, як, на їхню думку, окремі ризики взаємодіють з іншими, а також як вони бачать ризики протягом наступного року. До яких же висновків експерти дійшли цього року?

Головна загроза 2025 року

Світ сьогодні сповнений битв і руйнівних війн, а тому не дивно, що найбільшою загрозою нинішнього року названо "збройний конфлікт на рівні держави". Статистика свідчить, що майже кожен четвертий респондент обрав цю загрозу як найімовірнішу з 33, запропонованих дослідниками варіантів.

Зазначимо, що торік ризики збройного конфлікту перебували лише на 8-му місці, проте цього року позиція цієї загрози серйозно зросла. У середньостроковій і довгостроковій перспективі протягом наступних років ризик збройного конфлікту посів третє місце, у розрізі десятиліття — 12 місце.

Експерти називають безліч супутніх ризиків, зокрема кібершпигунство, війни та дезінформацію. Але основне занепокоєння, зазначене у звіті, пов'язане з відсутністю міжнародних зусиль з підтримання миру. Простими словами, експерти побоюються, що в майбутньому світ вдасться до ще більш жорсткого стилю ведення воєн.

Головна загроза після 2025 року

Якщо людству все ж таки вдасться пережити наступні 12 місяців, що чекає на нас у майбутньому? Дослідники зазначають, що в цьому випадку головною загрозою для світу загалом стане зміна клімату.

Статистика показує, що кожен сьомий респондент вибрав як найімовірнішу загрозу в наступні 2-10 років екстремальні погодні явища. Попередні дослідження вчених уже показали, що антропогенна зміна клімату вже робить і без того екстремальні погодні явища ще небезпечнішими, але стануть гіршими. Яскравим прикладом впливу зміни клімату є лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес.

Ба більше, вчені зазначають, що майже всі екологічні ризики насправді включені до першої десятки. Втрата біорізноманіття та колапс екосистеми посідають 2-ге місце, піднявшись із 3-го місця торік, і значно погіршившись, як порівняти з дворічним рейтингом (21-ше місце). Критична зміна систем Землі на 3-му місці, брак природних ресурсів на 4-му місці та забруднення на 10-му місці завершують вельми похмурий прогноз екологічних ризиків.

Чи є рішення?

Прогноз експертів, безумовно, песимістичний, оскільки 9 із 10 респондентів вважають майбутні глобальні перспективи "нестабільними та бурхливими". Однак дослідники зазначають, що вихід все ж таки є. Хороші новини полягають у тому, що людство справді може розв'язати більшість із цих проблем. Погані новини — для цього світові необхідно об'єднатися і діяти спільно, що не так вже й просто.

Раніше Фокус писав про те, що Земля перетворюється на непридатне для життя людини місце.