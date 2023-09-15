Настав переломний момент. Земля перетворюється на непридатне для життя людини місце

Перша масштабна перевірка здоров'я планети показала, що більшість глобальних систем життєзабезпечення вийшли за потрібні рамки.

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Згідно з дослідженням міжнародної групи вчених, опублікованим у журналі Science Advances, системи життєзабезпечення Землі сильно пошкоджені й умови на планеті перебувають за межами безпечного рівня для людства, пише The Guardian.

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Перша масштабна перевірка здоров'я планети показала, що багато так званих планетарних кордонів порушено через дії людини, що стосується забруднення довкілля та знищення природи. Планетарними межами вчені називають критичну межу для ключових систем життєзабезпечення Землі, таких як клімат, вода і різноманітність дикої природи, подолавши яку ці системи вже не можуть нормально підтримувати здоров'я планети.

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На Землі має вже початися льодовиковий період, але цього не відбувається: у чому причина

Науковці визначають дев'ять таких меж і вважають, що шість із них уже порушені, а дві близькі до того, щоб бути порушеними — це забруднення повітря та окислення океану. Поки що єдиною планетарною межею, яка не постраждала, є рівень озонового шару. Зниження викидів хімічних речовин в атмосферу призвело до зменшення озонової діри.

За словами авторів дослідження, найбезпечнішим і найстабільнішим стан Землі був час від кінця останнього льодовикового періоду, тобто 10 тисяч років тому, до початку промислової революції в 19 столітті. Відтоді глобальні системи Землі наближалися до своїх критичних меж.

Найбільшу тривогу вчених викликають планетарні кордони, які пов'язані з живим світом планети. Будь-які життєві форми забезпечують стійкість стану Землі та можуть компенсувати деякі зміни. Наприклад, дерева активно поглинають викиди вуглекислого газу.

Системи життєзабезпечення Землі сильно пошкоджені й умови на планеті перебувають за межами безпечного рівня для людства Фото: phys.org

Невідомо, чи зможуть люди вижити на зміненій Землі

Кліматичні зміни, спричинені діями людини, знижують рівень планетарної стійкості Землі і умови на планеті перебувають за межами безпечного рівня для людства. Учені вважають, що Земля перебуває на межі кількох катастрофічних переломних моментів. Невідомо, чи зможуть люди вижити на зміненій Землі.

За словами авторів дослідження, зараз нашу планету можна розглядати як людину з високим артеріальним тиском, тобто вона погано почувається, але немає ознак того, що буде серцевий напад, проте ризик такого нападу значно зростає.

Вчені з'ясували, що кілька планетарних кордонів були вже давно порушені.

Межа цілісності біосфери, тобто нормальне функціонування всіх екосистем на планеті, була порушена ще понад 100 років тому.

У 20 столітті через сильну вирубку лісів була порушена межа землекористування.

Межа зміни клімату була порушена понад 30 років тому.

Межа прісної води, куди включають воду в річках озерах і в ґрунті, була порушена на початку 20 століття. Тобто рівень забруднення води значно зріс.

Межа забруднення довкілля пестицидами, пластиком і ядерними відходами була порушена зовсім недавно.

Вчені роблять висновок, що для подальшого нормального існування людства необхідно повернутися до планетарних кордонів, які існували до середини 19 століття. І почати потрібно з відмови від спалювання викопного палива та з припинення руйнівного землеробства.

Автори дослідження вважають, що необхідні додаткові дані для кращого розуміння поточної ситуації на планеті, а також для розуміння того, до яких наслідків призводить одночасне подолання кількох планетарних кордонів.

Фокус уже писав про те, що вчені розкрили масштаби свинцевого забруднення. Провівши нове масштабне дослідження, вчені дізналися воістину жахливі масштаби забруднення води свинцем і смертельні наслідки цього для людства.