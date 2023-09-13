На Землі має вже початися льодовиковий період, але цього не відбувається: у чому причина

Сонце та Земля мають дуже тісні взаємозв'язки, які впливають на клімат нашої планети.

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Ще 1645 року на Сонці різко впала активність, тобто скоротилася кількість сонячних плям. Це тривало до 1715 року і цей період збігся з так званим Малим льодовиковим періодом на Землі. Він тривав з 14 по 19 століття і в цей час середня температура в північній півкулі Землі значно знизилася, що призвело до появи дуже холодної зими і короткого літа. Відтоді астрономи вважають, що навіть якщо поява двох подій була простим збігом, все ж взаємини між Сонцем і Землею відіграють важливу роль у кліматі нашої планети. До речі, зараз уже мав би початися новий малий льодовиковий період або період значного зниження температури, але цього не сталося з однієї причини, пише Space.

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Якщо взяти пару циклів сонячної активності, які тривають 22 роки, то за цей час на Сонці зазвичай з'являється від 30 до 40 тисяч сонячних плям. Що їх більше, то більша яскравість Сонця, а отже, більше випромінювання.

Але з 1645 по 1715 роки, цей період отримав назву мінімум Маундера, спостерігалося лише 50 сонячних плям, а наприкінці 17 століття був невеликий період, коли плям на Сонці взагалі не було. Досі не відомо, що стало причиною різкого зниження активності Сонця. У будь-якому разі мінімум Маундера збігся з Малим льодовиковим періодом, хоча його вплив був помітний не на всій планеті.

Якщо взяти пару циклів сонячної активності, які тривають 22 роки, то за цей час на Сонці зазвичай з'являється від 30 до 40 тисяч сонячних плям Фото: NASA

Під час мінімуму Маундера інтенсивність сонячного випромінювання значно знизилася і це відчули здебільшого люди в північній півкулі. Річ у тім, що ця частина планети найбільш сприйнятлива до змін рівня випромінювання Сонця. Тут більше суші, а температура на суші змінюється швидше.

Ще 100 років тому фізик і астроном Мілутін Міланкович вказав на те, що взаємовідносини між Землею і Сонцем мають сильний вплив на клімат нашої планети. На думку вченого, це пов'язано зі змінами положення орбіти і осі Землі, які відбуваються циклічно.

Перший цикл полягає в тому, що орбіта Землі повільно змінюється з еліптичної на кругову і назад приблизно кожні 100 000 років. Це відбувається через невеликий гравітаційний вплив Юпітера і Сатурна.

Наприклад, зараз ексцентриситет Землі, тобто міра еліптичності орбіти зменшується. Такі зміни орбіти впливають на тривалість пір року, тому що, коли Земля перебуває далі від Сонця, вона рухається повільніше. Якщо Земля перебуває в максимальному ексцентриситеті і якщо найдальше положення Землі від Сонця збігається з літом у північній півкулі, то літо триватиме довше, ніж зазвичай.

Ще 100 років тому фізик і астроном Мілутін Міланкович вказав на те, що взаємовідносини між Землею і Сонцем чинять сильний вплив на клімат нашої планети Фото: space.com

Ще один цикл змінює нахил осі нашої планети в діапазоні від 22,1 до 24,5 градуса приблизно кожні 41 000 років. Нинішній нахил Землі становить 23,44 градуса, і він зменшується. Цей цикл також впливає на тривалість пір року. Більший нахил осі для різних регіонів на Землі може означати, що вони отримують або більше сонячного світла, або менше, але в цьому випадку сезони стають більш екстремальними.

Осьова прецесія є ще одним циклом, на який вказав Міланкович. Це означає, що кожні 25 700 років вісь Землі обертається дзигою і робить своєрідне коло в небі. Це змінює те, яка півкуля отримує більше сонячного світла.

Усі ці періоди, названі циклами Міланковича, можуть збігатися один з одним і, або посилювати свій вплив на планету, або ж нейтралізувати впливи один одного. У будь-якому разі положення Землі відносно Сонця має великий вплив на клімат нашої планети.

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Льодовикові періоди на Землі, як показують дослідження, збігаються з періодами циклів Міланковича, коли Земля, особливо в північній півкулі, отримує менше сонячного світла, ніж зазвичай, а теплі періоди збігаються з періодами більшої кількості сонячного світла.

Востаннє льодовиковий період закінчився приблизно 12 000 років тому, що збіглося з невеликим збільшенням загальної кількості сонячного світла через цикли Міланковича. Згідно з циклами, на Землі зараз насправді має бути період сильного похолодання, але через викиди вуглекислого газу цього не відбувається.

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