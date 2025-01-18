Мир охватят войны, а ключевые системы Земли выйдут из строя: названы наибольшие угрозы 2025 года

В новом отчете Всемирного экономического форума исследователи назвали главные угрозы, которые сделают мир еще более опасным местом.

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Всемирный экономический форум — международный аналитический центр, стоящий за ежегодной встречей в Давосе и многочисленными другими проектами. Вот уже два десятилетия он выпускает свой Отчет о глобальных рисках, где описываются самые большие риски для планеты, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, пишет IFLScience.

Что на самом деле представляет собой этот ответ и как можно предсказать, что именно станет глобальной проблемой в будущем, а что нет? Исследователи отмечают, что "глобальный иск" определяется как вероятность возникновения события или условия, которое произойдет и непременно окажет влияние на значительную часть мирового ВВП, население планеты и природные ресурсы. Исследователи отмечают, что в список наибольших угроз могут входить как экологические риски, так и геополитические, социальные, экономические или технологические.

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В работе над отчетом принимают участие более 900 экспертов из академических кругов, бизнеса, правительства и других сфер. В то же время глобальное исследование восприятия рисков (GRPS) является источником исходных данных Всемирного экономического форума о рисках. В ходе работы над отчетом исследователи собирают ответы на вопросы среди многочисленных сообществ, а затем предоставляют общественности рейтинг.

Респондентов также спрашивают, как, по их мнению, отдельные риски взаимодействуют с другими, а также как они видят риски в течение следующего года. К каким же выводам эксперты пришли в этом году?

Главная угроза 2025 года

Мир сегодня полон сражений и разрушительных войн, а потому не удивительно, что самой большой угрозой нынешнего года назван "вооруженный конфликт на уровне государства". Статистика показывает, что почти каждый четвертый респондент выбрал эту угрозу как наиболее вероятную из 33, предложенных исследователями вариантов.

Отметим, что в прошлом году риски вооруженного конфликта находились лишь на 8 месте, однако в этом году позиция этой угрозы серьезно возросла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе в течение следующих лет риск вооруженного конфликта занял третье место, в разрезе десятилетия — 12 место.

Эксперты называют множество сопутствующих рисков, в том числе кибершпионаж, войны и дезинформацию. Но основное беспокойство, отмеченное в отчете, связано с отсутствием международных усилий по поддержанию мира. Простыми словами, эксперты опасаются, что в будущем мир обратиться к еще более жесткому стилю ведения войн.

Главная угроза после 2025 года

Ели человечеству все же удастся пережить следующие 12 месяцев, что ждет нас в будущем? Исследователи отмечают, что в этом случае главной угрозой для мира в целом станет изменение климата.

Статистика показывает, что каждый седьмой респондент выбрал в качестве наиболее вероятной угрозы в следующие 2-10 лет экстремальные погодные явления. Предыдущие исследования ученых уже показали, что антропогенное изменение климата уже делает и без того экстремальные погодные явления еще более опасными, но станет хуже. Ярким примером воздействия изменения климата являются лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес.

Более того, ученые отмечают, что почти все экологические риски на самом деле включены в первую десятку. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистемы занимают 2-е место, поднявшись с 3-го места в прошлом году, и значительно ухудшившись в сравнении с двухлетним рейтингом (21-е место). Критическое изменение систем Земли на 3-м месте, нехватка природных ресурсов на 4-м месте и загрязнение на 10-м месте завершают весьма мрачный прогноз экологических рисков.

Есть ли решение?

Прогноз экспертов, безусловно пессимистический, поскольку 9 из 10 респондентов считают будущие глобальные перспективы "нестабильными и бурными". Однако исследователи отмечают, что выход все же есть. Хорошие новости заключаются в том, что человечество действительно может решить большинство из этих проблем. Плохие новости — для этого миру необходимо объединиться и действовать сообща, что не так уж и просто.

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