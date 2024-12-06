Треть видов Земли может исчезнуть с лица планеты: когда и почему это произойдет

Ученые проанализировали большинство известных науке видов и обнаружили, что многие из них подвержены риску вымирания, причем опасность лишь увеличивается.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества видов живых организмов: одни из них давно вымерли, другие — все еще неизвестны науке, а третьи — хорошо изучены. Впрочем, теперь ученые считают, что над большинством видов планеты теперь нависла угроза, пишет Live Science.

Анализ исследований большинства известных видов по всему миру показывает, что изменение климата подвергает многие виды риску вымирания, и риск увеличивается с ростом глобального потепления. Данные указывают на то, что почти треть видов по всему земному шару находятся в зоне риска нового массового вымирания, которое прогнозируется уже к концу нынешнего столетия.

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Исследование показывает, если глобальная температура поднимется на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, вымирание на Земле быстро ускорится. В особенности это коснется земноводных, видов в горных, островных и пресноводных экосистемах, а также видов в Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Данные указывают на то, что Земля уже потеплела примерно на 1 градус по Цельсию с момента промышленной революции. Известно, что изменение климата приводит к сдвигам температур и характера осадков, изменяя среду обитания и взаимодействие видов. Например, более высокие температуры уже привели к тому, что миграции бабочки-монарха не совпадают с цветением растений. Многие виды животных и растений также перемещаются в более высокие широты или на более высокие высоты, чтобы следовать за более благоприятными температурами.

Ученые считают, что некоторым видам все же удастся адаптироваться к новым условиям или мигрировать в ответ на изменение окружающей среды. Но, другим, увы, не удастся приспособиться, что неминуемо приведет к сокращению популяции, а порой и вымиранию.

Команда провела глобальные оценки жизни на Земле и предсказала рост риска вымирания более миллиона видов, но ученые не понимают, как именно этот растущий риск связан с изменением климата. В своей работе ученые проанализировали более 30 лет исследований биоразнообразия и изменения климата, охватив более 450 исследований большинства известных видов.

Если выбросы парниковых газов будут регулироваться в соответствии с Парижским соглашением, то к 2100 году почти 1 из 50 видов во всем мире — по оценкам, 180 000 видов — будут находиться под угрозой исчезновения. Если температура повысится на 2,7 градуса по Цельсию, 1 из 20 видов во всем мире окажется под риском исчезновения.

Гипотетическое потепление за пределами этой точки резко увеличит количество видов, находящихся под угрозой исчезновения:

при потеплении на 4,3 градуса по Цельсию 14,9% видов окажутся под угрозой исчезновения;

при потеплении на 5,4 градуса по Цельсию — 29,7%.

Ученые теперь считают, что ограничение парниковых выбросов в действительности может замедлить потепление и остановить растущие риски вымирания. В то же время, понимание, какие именно виды находятся в зоне риска, может позволить защитить их.

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