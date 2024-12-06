Третина видів Землі може зникнути з лиця планети: коли й чому це станеться

Вчені проаналізували більшість відомих науці видів і виявили, що багато хто з них схильні до ризику вимирання, причому небезпека лише збільшується.

Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів живих організмів: одні з них давно вимерли, інші — все ще невідомі науці, а треті — добре вивчені. Утім, тепер учені вважають, що над більшістю видів планети тепер нависла загроза, пише Live Science.

Аналіз досліджень більшості відомих видів по всьому світу показує, що зміна клімату наражає багато видів на ризик вимирання, і ризик збільшується зі зростанням глобального потепління. Дані вказують на те, що майже третина видів по всій земній кулі перебувають у зоні ризику нового масового вимирання, яке прогнозується вже до кінця нинішнього століття.

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Дослідження показує, якщо глобальна температура підніметься на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня, вимирання на Землі швидко прискориться. Особливо це торкнеться земноводних, видів у гірських, острівних і прісноводних екосистемах, а також видів у Південній Америці, Австралії та Новій Зеландії.

Дані вказують на те, що Земля вже потеплішала приблизно на 1 градус за Цельсієм з моменту промислової революції. Відомо, що зміна клімату призводить до зрушень температур і характеру опадів, змінюючи середовище проживання і взаємодію видів. Наприклад, вищі температури вже призвели до того, що міграції метелика-монарха не збігаються з цвітінням рослин. Багато видів тварин і рослин також переміщаються у вищі широти або на вищі висоти, щоб слідувати за більш сприятливими температурами.

Вчені вважають, що деяким видам все ж вдасться адаптуватися до нових умов або мігрувати у відповідь на зміну навколишнього середовища. Але, іншим, на жаль, не вдасться пристосуватися, що неминуче призведе до скорочення популяції, а часом і вимирання.

Команда провела глобальні оцінки життя на Землі й передбачила зростання ризику вимирання понад мільйона видів, але вчені не розуміють, як саме цей ризик, що зростає, пов'язаний зі зміною клімату. У своїй роботі вчені проаналізували понад 30 років досліджень біорізноманіття та зміни клімату, охопивши понад 450 досліджень більшості відомих видів.

Якщо викиди парникових газів регулюватимуться відповідно до Паризької угоди, то до 2100 року майже 1 із 50 видів у всьому світі — за оцінками, 180 000 видів — перебуватимуть під загрозою зникнення. Якщо температура підвищиться на 2,7 градуса за Цельсієм, 1 із 20 видів у всьому світі опиниться під ризиком зникнення.

Гіпотетичне потепління за межами цієї точки різко збільшить кількість видів, що перебувають під загрозою зникнення:

при потеплінні на 4,3 градуса за Цельсієм 14,9% видів опиняться під загрозою зникнення;

у разі потепління на 5,4 градуса за Цельсієм — 29,7%.

Вчені тепер вважають, що обмеження парникових викидів насправді може сповільнити потепління і зупинити ризики вимирання, що зростають. Водночас розуміння, які саме види перебувають у зоні ризику, може дозволити захистити їх.

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