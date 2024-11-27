Учені передрікають загибель 30 млн людей на Землі: чому ці люди опинилися під прицілом (фото)

Нове жахливе дослідження пророкує, скільки людей по всьому світу загине внаслідок зміни клімату та забруднення.

Останнім часом вчені не просто попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою, а буквально кричать про те, що наслідки нагріву Землі будуть катастрофічними для всього живого на планеті, зокрема й людей. Утім, жодні попередження не змусили людей повністю відмовитися від використання викопного палива і знизити парникові викиди, пише Daily Mail.

Тепер нове жахливе дослідження команди з Інституту хімії Макса Планка, в якому вчені використовували передові числові моделювання для оцінки смертності, пов'язаної із забрудненням повітря та екстремальними температурами, продемонструвало жахливі результати.

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Аналіз дослідників показує, що зміна клімату і забруднення повітря вже до кінця нинішнього століття можуть призвести до загибелі приголомшливої кількості людей — близько 30 мільйонів. За словами керівника дослідження, доктора Андреа Поццер, у 2000 році близько 1,6 мільйона людей уже загинуло через екстремальні температури, причому як від холоду, так і від спеки.

Результати дослідження вказують, що до кінця століття за найімовірнішим сценарієм ця цифра сягне 10,8 мільйона осіб, що приблизно в 7 разів більше. Що стосується забруднення повітря, то у 2000 році щорічна кількість смертей становила близько 4,1 мільйона. Очікується, що до 2100 року ця цифра зросте до 19,5 мільйона, тобто в 5 разів.

Зазначимо, що нове дослідження було проведене незабаром після того, як ООН у доповіді опублікувала попередження про те, що Земля вже перебуває на шляху до "катастрофічного потепління" на 3,1°C у цьому столітті.

Розрахунки вчених ґрунтуються на прогнозах з 2000 по 2090 рік, проаналізованих з 10-річним інтервалом. Аналіз також вказує на те, що, найімовірніше, ми також спостерігатимемо суттєві регіональні відмінності в показниках.

Результати дослідження показують, що до кінця століття найбільше постраждають Південна і Східна Азія — причиною тому старіння населення і забруднення повітря. Натомість у регіонах із високим рівнем доходу, таких як Західна Європа, Північна Америка, Австралія та Азійсько-тихоокеанський регіон, очікується, що кількість смертей, пов'язаних з екстремальними температурами, перевищить кількість смертей, спричинених забрудненням повітря.

Ба більше, вчені виявили, що в таких країнах, як США, Англія, Франція, Японія і Нова Зеландія, цей зсув уже помітний. Експерти прогнозують, що нерівність, імовірно, зростатиме, і екстремальні температури стануть більш значним ризиком для здоров'я, ніж забруднення повітря, принаймні в деяких регіонах.

Очікується, що до 2100 року ризики для здоров'я, пов'язані з температурою, перевищать ризики, пов'язані із забрудненням повітря, для п'ятої частини населення світу. Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати привернуть увагу людства до проблеми кліматичної кризи й змусять зробити перші кроки вже зараз.

Раніше Фокус писав про те, що майбутнє Землі ніколи не передбачало екстремальної спеки, як сьогодні: якби не одне "але".