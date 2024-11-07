Найспекотніший рік на Землі в історії: вчені прогнозують, ним майже напевно стане нинішній

Учені дійшли висновку, що 2024 рік найімовірніше стане найтеплішим в історії — такий прогноз зумовлений спостереженнями.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою: вчені прямо заявляють — вона вже тут. У результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та повеней. Крім того, дослідники зафіксували новий стрибок викидів парникових газів, а на Землю обрушився екстремальний сезон ураганів, пише BBC.

Але, навіть це ще не все. Вчені дійшли висновку, що нинішній рік "майже напевно" стане найтеплішим в історії. За даними Європейської кліматичної служби, 2024 рік уже відзначився інтенсивними хвилями тепла і смертоносними пожежами.

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Глобальне середнє значення приземної температури протягом року, як очікується, перевищить доіндустріальні рівні більш ніж на 1,5°C — це зробить 2024 рік першим календарним роком, що подолає цю позначку.

Дослідники зазначають, що рекордно високі температури здебільшого зумовлені зміною клімату, спричиненою діяльністю людини, водночас спостерігається внесок і інших природних чинників, як-от Ель-Ніньйо, але він значно нижчий.

За словами виконавчої директорки Королівського метеорологічного товариства Ліз Бентлі, такий прогноз має послужити "сигналом тривоги" для всього світу. Цей останній запис надсилає ще одне суворе попередження урядам на COP29 щодо необхідності вжиття термінових заходів з обмеження подальшого потепління, вважають учені.

Спостереження показують, що глобальні температури були неймовірно високими протягом перших 10 місяців 2024 року. На жаль, лише неймовірно різке падіння в останні два місяці нинішнього року може перешкодити встановленню нового рекорду.

Учені вважають, що 2024 рік, цілком імовірно, виявиться щонайменше на 1,55°C спекотнішим, ніж у доіндустріальні часи. Зазначимо, що доіндустріальним вважається контрольний період 1850-1900 років, що приблизно відповідає часу до того, як люди почали значно нагрівати планету, наприклад, спалюючи велику кількість викопного палива. Прогноз означає, що 2024 рік може перевершити поточний рекорд у 1,48°C, який був встановлений лише минулого року.

Дослідники також вважають, що нинішні показники знаменують нову віху у світових температурних рекордах. Однак куди більш тривожним виглядає те, що 2024 рік також може стати першим роком, який перевищить позначку в 1,5°C.

Нагадаємо, що 2015 року майже 200 країн зобов'язалися спробувати обмежити довгострокове підвищення глобальної температури на рівні до 1,5°C, щоб уникнути деяких із найсерйозніших наслідків зміни клімату. Якщо планета все ж переступить цей поріг, це означатиме, що Паризька мета виявиться недосяжною для людства.

Занепокоєння також викликають особливості нинішнього року. По-перше, потепління на початку 2024 року було посилене природним погодним явищем Ель-Ніньйо. По-друге, за останній тиждень середні світові температури щодня встановлювали нові рекорди для цієї пори року. По-третє, рівень парникових газів у земній атмосфері продовжує швидко зростати, а тому вчені побоюються нових рекордів.

Раніше Фокус писав про те, що понад 120 000 років тому Земля переживала кризу, подібну до нинішньої.