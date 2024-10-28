Земля нагріється вдвічі сильніше, ніж прогнозували у минулому: коли це станеться (фото)

Дослідники вважають, що глобальне потепління Землі буде вдвічі гіршим за попередні прогнози — наша планета на шляху до "катастрофічного" потепління.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою й нагрянула на світ неймовірні хвилі спеки та посухи, вчені дедалі більше часу приділяють прогнозам про те, як і коли саме зміниться клімат у тому чи іншому регіоні планети. Раніше вчені попереджали, що нам, ймовірно, не вдасться стримати глобальне потепління Землі на рівні до 1,5°C, але нинішні прогнози значно гірші, пише Daily Mail.

Програма ООН з довкілля опублікувала новий щорічний звіт про скорочення викидів, необхідне для обмеження глобального потепління до 1,5°C, заявивши, що ця мета, схоже, незабаром буде "абсолютно мертва".

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Дослідники вважають, що світ перебуває на шляху до підвищення температури на 2,6°C — 3,1°C, залежно від того, наскільки нам вдасться реалізувати обіцяні заходи щодо боротьби зі зміною клімату.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, сьогодні світ "балансує на планетарному канаті". Або лідерам країн нарешті вдасться скоротити кількість викидів, або ми врешті-решт повільно зануримося в кліматичну катастрофу. Ба більше, дослідники вважають, що в цьому разі в уразливому становищі опиняться найбідніші країни.

Ще 2015 року на паризьких кліматичних переговорах світові лідери погодилися обмежити зростання температури "значно нижчим" за 2°C, а також вжити заходів зі стримування кліматичної кризи на рівні 1,5°C, вищому за доіндустріальний рівень. На жаль, учені також попереджають, що безпечного рівня зміни клімату насправді просто не існує.

Водночас було ухвалено рішення розглядати поріг у 1,5°C, як точку, за якою відчуватимуться найгірші наслідки: хвилі тепла, посуха, повені, руйнування життєво важливих систем Землі, а також підвищення рівня моря.

ООН попередила, що нині світ перебуває на шляху до підвищення температури на 2,6-3,1 °C Фото: UN Environment Programme

Тоді країни розробили стратегії, які мали стримати кліматичну кризу. Зазначимо, що стратегія була розроблена до 2030 року. На жаль, дані нового звіту вказують на те, що ці стратегії не спрацювали: глобальні викиди парникових газів продовжують зростати та зросли на 1,3% у 2023 році порівняно з рівнем 2022 року. Зазначимо, що це швидше зростання, ніж у середньому за останнє десятиліття.

У результаті вчені вважають, що нинішній шлях призведе людство до потепління на 3,1°C за поточної політики. Навіть якщо країни виконають свої кліматичні плани до 2030 року, це призведе до підвищення температури на 2,6°C-2,8°C. На жаль, більшості країн не під силу впоратися навіть із цими планами.

Дослідники зазначають, що люди в усьому світі вже страждають від жахливих ураганів, біблійних повеней і рекордної спеки, що перетворює ліси на порохові діжки, а міста на сауни. Однак вони також вважають, що нинішня політика веде світ до катастрофічного підвищення температури на 3,1°C до кінця століття. Ба більше, уряди повинні скоротити всі викиди парникових газів, відучивши світ від викопного палива, прискорити впровадження поновлюваних джерел енергії та зупинити, а краще повернути назад, вирубку лісів.

Раніше Фокус писав про те, що 20 з 35 показників придатності до життя на межі.