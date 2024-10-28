Земля нагреется вдвое сильнее, чем прогнозировали в прошлом: когда это произойдет (фото)

Исследователи считают, что глобальное потепление Земли будет вдвое хуже предыдущих прогнозов — наша планета на пути к "катастрофическому" потеплению.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой и обрушившего на мир невероятные волны жары и засухи, ученые все больше времени уделяют прогнозам о том, как и когда именно изменится климат в том или ином регионе планеты. Ранее ученые предупреждали, что нам, вероятно, не удастся сдержать глобальное потепление Земли на уровне до 1,5°C, но нынешние прогнозы значительно хуже, пишет Daily Mail.

Программа ООН по окружающей среде опубликовала новый ежегодный отчет о сокращении выбросов, необходимом для ограничения глобального потепления до 1,5°C, заявив, что эта цель, похоже, вскоре будет "совершенно мертва".

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Исследователи считают, что мир находится на пути к повышению температуры на 2,6°C – 3,1°C, в зависимости от того, насколько нам удастся реализовать обещанные меры по борьбе с изменением климата.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сегодня мир "балансирует на планетарном канате". Либо лидерам стран наконец-то удастся сократить количество выбросов, либо мы в конце концов медленно погрузимся в климатическую катастрофу. Более того, исследователи считают, что в этом случае в уязвимом положении окажутся самые бедные страны.

Еще в 2015 году на парижских климатических переговорах мировые лидеры согласились ограничить рост температуры "значительно ниже" 2°C, а также принять меры п сдерживанию климатического кризиса на уровне 1,5°C выше доиндустриального уровня. Увы, ученые также предупреждают, что безопасного уровня изменения климата в действительности просто не существует.

В то же время было принято решение рассматривать порог в 1,5°C, как точку, за которой будут ощущаться наихудшие последствия: волны тепла, засуха, наводнения, разрушение жизненно важных систем Земли, а также повышение уровня моря.

ООН предупредила, что в настоящее время мир находится на пути к повышению температуры на 2,6–3,1 °C Фото: UN Environment Programme

Тогда страны разработали стратегии, которые должны были сдержать климатический кризис. Отметим, что стратегия была разработана до 2030 года. Увы, данные нового отчета указывают на то, что эти стратегии не сработали: глобальные выбросы парниковых газов продолжают расти и выросли на 1,3% в 2023 году по сравнению с уровнем 2022 года. Отметим, что это более быстрый рост, чем в среднем за последнее десятилетие.

В результате ученые считают, что нынешний путь приведет человечество к потеплению на 3,1°C при текущей политике. Даже если страны выполнят свои климатические планы до 2030 года, это приведет к повышению температура на 2,6°C-2,8°C. Увы, большинству стран не под силу справиться даже с этими планами.

Исследователи отмечают, что люди по всему миру уже страдают от чудовищных ураганов, библейских наводнений и рекордной жары, превращающей леса в пороховые бочки, а орода в сауны. Однако они также считают, что нынешняя политика ведет мир к катастрофическому повышению температуры на 3,1°C к концу столетия. Более того, правительства должны сократить все выбросы парниковых газов, отучив мир от ископаемого топлива, ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и остановить, а лучше обратить вспять, вырубку лесов

Ранее Фокус писал о том, что 20 из 35 показателей пригодности к жизни на пределе.