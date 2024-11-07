Самый жаркий год на Земле в истории: ученые прогнозируют, им почти наверняка станет нынешний

Ученые пришли к выводу, что 2024 год вероятнее всего станет самым теплым в истории — такой прогноз обусловлен наблюдениями.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом: ученые прямо заявляют — он уже здесь. В результате мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и наводнений. Кроме того, исследователи зафиксировали новый скачок выбросов парниковых газов, а на Землю обрушился экстремальный сезон ураганов, пишет BBC.

Но, даже это еще не все. Ученые пришли к выводу, что нынешний год "почти наверняка" станет самым теплым в истории. По данным Европейской климатической службы, 2024 год уже отличился интенсивными волнами тепла и смертоносными пожарами.

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Глобальное среднее значение приземной температуры в течение года, как ожидается, превысит доиндустриальные уровни более чем на 1,5°C — это сделает 2024 год первым календарным годом, который преодолеет эту отметку.

Исследователи отмечают, что рекордно высокие температуры в основном обусловлены изменением климата, вызванным деятельностью человека, при этом наблюдает вклад и других природных факторов, таких как Эль-Ниньо, но он значительно ниже.

По словам исполнительного директора Королевского метеорологического общества Лиз Бентли, такой прогноз должен послужить "сигналом тревоги" для всего мира. Эта последняя запись посылает еще одно суровое предупреждение правительствам на COP29 о необходимости принятия срочных мер по ограничению дальнейшего потепления, считают ученые.

Наблюдения показывают, что глобальные температуры были невероятно высокими в течение первых 10 месяцев 2024 года. Увы, лишь невероятно резкое падение в последние два месяца нынешнего года может помешать установлению нового рекорда.

Ученые полагают, что 2024 год, вполне вероятно, окажется минимум на 1,55°C жарче, чем в доиндустриальные времена. Отметим, что доиндустриальным считается контрольный период 1850–1900 годов, что примерно соответствует времени до того, как люди начали значительно нагревать планету, например, сжигая большое количество ископаемого топлива. Прогноз означает, что 2024 год может превзойти текущий рекорд в 1,48°C, который был установлен только в прошлом году.

Исследователи также считают, что нынешние показатели знаменуют новую веху в мировых температурных рекордах. Однако куда более тревожным выглядит то, что 2024 также может стать первым годом, который превысит отметку в 1,5°C.

Напомним, что в 2015 году почти 200 стран обязались попытаться ограничить долгосрочное повышение глобальной температуры на уровне до 1,5°C, чтобы избежать некоторых из самых серьезных последствий изменения климата. Если планета все же перешагнет этот порог, это будет означать, что Парижская цель окажется недостижимой для человечества.

Беспокойство также вызывают особенности нынешнего года. Во-первых, потепление в начале 2024 года было усилено естественным погодным явлением Эль-Ниньо. Во-вторых, за последнюю неделю средние мировые температуры ежедневно устанавливали новые рекорды доя этого времени года. В-третьих, уровень парниковых газов в земной атмосфере продолжает быстро расти, а потому ученые опасаются новых рекордов.

Ранее Фокус писал о том, что более 120 000 лет назад Земля переживала кризис, подобный нынешнему.