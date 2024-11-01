Более 120 000 лет назад Земля переживала кризис, подобный нынешнему: чем все закончилось (фото)

Исследователи обнаружили, что планета движется к климатическим условиям, которые в прошлом привели к разрушению ключевых атлантических течений.

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В последнее время все больше разговоров о климатическом кризисе, который черной тучей навис над планетой, обрушивая на Землю волны невыносимой жары и засухи. Но нечто подобное уже происходило с нашей планетой, по крайней мере, на это указывает новое исследование, пишет Live Science.

Во время последнего межледниковья глобальное потепление Земли привело к таянию невероятного количества арктического льда, что привело к краху атлантических течений. Теперь ученые считают, что это те же условия, к которым мы движемся.

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Глобальное потепление привело к разрушению жизненно важных течений Атлантического океана как раз перед последним ледниковым периодом. В свою очередь ослабление течений вызвало каскад эффектов, которые привели к резкому охлаждению Гренландского, Исландского и Норвежского морей, в то время как окружающие океана напротив — стали теплее. Теперь ученые считают, что сегодня мы движемся в этом же направлении.

По словам ведущего автора исследования, доцента и палеокеанографа Арктического университета Норвегии Мохамеда Эзата, результаты действительно вызывают тревогу. Последний межледниковый период, между 130 000 и 115 000 лет назад, был относительно теплым этапом в истории Земли. В этот период мир столкнулся с более высокими температурами, уровнем моря и меньшими ледяными щитами. Климатологи считают, что этот межледниковый период, вероятно, является аналогом нашего климатического будущего.

В ходе исследования ученые обнаружили, что около 128 000 лет назад усиленное таяние арктических морских льдов оказало значительное влияние на опрокидывающую циркуляцию в северных морях. Течение этих морей играет важную роль в Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), в которую входит и Гольфстрим.

Таяние арктических ледников, как известно ученым, может существенно повлиять на AMOC, поскольку пресная вода, поступающая в Северную Атлантику, разбавляет поверхностные воды, не давая им опускаться на дно и формировать глубинные течения. Ученые также обнаружили, что главные артерии океана существенно замедляются и причиной тому антропогенное изменение климата. Прогнозы также предсказывают крах системы в ближайшие десятилетия.

Климатические модели предполагают, что AMOC может разрушиться до 2100 года, но существуют огромные неопределенности в прогнозировании временных рамок. В новом исследовании Эзат с коллегами проанализировали новые и собранные ранее данные из кернов осадочных пород из Норвежского моря. Они сравнили эти данные с аналогичной информацией из североатлантических отложений, чтобы реконструировать распределение морского льда, температуру поверхности моря, соленость, глубоководную конвекцию океана и источники талой воды во время последнего межледниковья.

Результаты указывают на то, что арктическая талая вода блокировала формирование глубоководных течений в Норвежском море во время последнего межледникового периода. Это значительно замедлило движение AMOC на юг, в свою очередь, замедлив двигатель, который несет тепло в Северное полушарие. Теперь ученые считают, что нечто подобное, вероятно, ждет нас в будущем, а уже к середине столетия нас ждет лето без льда.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.