Земля на 100 лет погрузится в хаос: ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, что произойдет с планетой в результате обрушения одной из главных "артерий" Земли.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом, а прямо заявляют — он уже здесь и затрагивает все важнейшие системы Земли. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ураганы и наводнения стали в разы экстремальнее. Кроме того последние несколько лет ученые наблюдают за тем, как течение Гольфстрим замедляется и опасаются, что вскоре оно и вовсе может остановиться, пишет Live Science.

Если течения Атлантического океана разрушатся из-за таяния ледяных щитов, исследователи считают, что произойдут огромные сдвиги в тропических муссонных системах. В новом исследовании команда из Технического университета Мюнхена в Германии сосредоточилась на изучении того, какими могут быть последствия. Результаты нового исследования предполагают, что последствия будут необратимыми по меньшей мере в течение следующих 100 лет.

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Ранее ученые уже выяснили, что атлантические течения, переносящие тепло в Северное полушарие, могут остановиться из-за изменения климата. Климатические модели предполагают, если жизненно важные течения действительно ослабнут, тропические муссонные системы, вероятно, будут ввергнуты в хаос по меньшей мере на столетие.

Отметим, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — это огромный конвейер океанических течений, включая Гольфстрим, который перекачивает тепло и соль из Южной Атлантики в Северную Атлантику. По словам ведущего автора исследования, исследователя климата, специализирующейся на климатических переломных моментах, Майи Бен-Ями, AMOC, по сути, представляет собой "гигантский вентилятор Земли". Одна из причин, по которым ученые так беспокоятся о крахе AMOC заключается в том, что он оказывает огромное влияние на тип переноса тепла в системе планеты.

Команда обнаружила, что Гольфстрим, который является частью AMOC, оказался уязвимым перед лицом глобального потепления планеты, поскольку из-за него тают ледники и ледяные щиты Земли. В результате этого процесса в Северную Атлантику выделяется огромное количество пресной воды, что приводит к разбавлению солености верхних слоев воды и не дает им опускаться на дно океана, где циркуляция, как правило, направляется обратно на юг.

По словам Бен-Ями, AMOC на самом деле в основном зависит от более соленой и плотной воды, опускающейся на север. Чем больше пресной воды здесь оказывается, тем быстрее останавливается циркуляция.

Исследователи пришли к выводу, что коллапс AMOC, вероятно, вызовет климатические изменения по всему миру, но наиболее затронет Северное полушарие и тропические муссонные регионы. Отметим, что ранее ученые уже подозревали, что крах Гольфстрима и AMOC в целом, вероятно, нарушат тропические муссонные системы. Теперь, результаты нового исследования описывают более подробно то, как это произойдет.

Если AMOC замедлится или остановится, она не будет поставлять то же самое тепло в Северное полушарие, а это означает, что температура моря там станет ниже. И если Северное полушарие станет холоднее, самые жаркие места Земли сместятся дальше на юг. В результате Зона межтропической конвергенции сместится за ней, покачиваясь вверх и вниз, но все ближе к Южному полюсу. В результате такого сдвига переместятся и жизненно важные осадки.

В ходе исследования Бен-Ями с коллегами использовали восемь современных климатических моделей, что позволило им провести ряд экспериментов "обливанием". Обливание шлангом эквивалентно заливке пресной воды в Северную Атлантику для моделирования последствий таяния льда. Чтобы воспроизвести последствия, ученые делали это в течение имитируемого периода в полсотни лет, пока в конце концов AMOC не обрушился.

Результаты показывают, что обвал AMOC привел к нарушению тропических муссонных систем по всей планете. В результате чего сезон дождей в Западной Африке, Индии и Восточной Азии стал значительно короче и менее интенсивен. К слову, нынешние результаты также совпали и с предыдущими прогнозами.

После того как AMOC рухнул, исследователи отключили "моделирование обливанием" и наблюдали за системой следующие 100 лет. Несмотря на отсутствие поступления пресной воды, тропические муссоны не вернулись в свое первоначальное состояние. В результате ученые пришли к выводу, что последствия, краха системы, вероятно, сохранятся минимум на 100 лет, а возможно и дольше.

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