Гольфстрим замедляется и может остановиться вовсе: ученые рассказали, что будет дальше

Исследователи считают, что сегодня течение находится в самом слабом своем состоянии за последние более чем 1000 лет.

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Гольфстрим является частью Атлантической меридиональной перевернутой циркуляции (АМОС), которую считают одним из основных климатических переломных моментов планеты. И теперь исследователи предупреждают, что течение неумолимо замедляется, пишет IFLScience.

В более раннем исследовании ученые предприняли попытку определить, как поток АМОС менялся в течение веков. Для этого исследователи собрали и изучили отложения, данные о температуре и записи о популяциях кораллов. Косвенные индикаторы свидетельствуют о том, что АМОС перешел в "беспрецедентный спад" в 20-м веке, который значительно ускорился в 1960-х годах, затем немного восстановился в 1990-х годах и вновь пошел на спад в середине 2000-х.

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Таким образом ученые пришли к выводу, что АМОС замедляется и причиной тому антропогенное глобальное потепление планеты. Как свидетельствуют климатические модели, в данный момент АМОС фактически находится в своем самом слабом состоянии за последние более 1000 лет. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, что произойдет если Гольфстрим в частности и АМОС в целом остановятся.

По сути АМОС поставляет теплую воду в Северо-Западную Европу, а потому, если он остановится, в Европе станет намного холоднее. Климатические модели предсказывают, что это станет "климатическим переломным моментом" и может произойти в период с 2030 по 2050 годы. Если существование АМОС в конечном итоге потерпит крах, температура по всей Великобритании в среднем снизится на 3,4 °C, а наибольшее похолодание ждет Шотландию.

Исследователи полагают, что полное уничтожение АМОС также повлечет за собой быстрое повышение уровня моря на восточном побережье Северной Америки и недостаток воды в тропических лесах Амазонки. Кроме того, это также окажет влияние на азиатские муссоны.

Впрочем, недавнее исследование также свидетельствует о том, что АМОС может быть не так чувствителен к потеплению Арктики, как считалось ранее. Дело в том, что Атлантическая меридиональная перевернутая циркуляция уносит более теплую воду на север в верхних слоях океана, она также и возвращает более холодную воду на юге в более глубоких слоях.

Ранее исследователи полагали, что быстрое таяние ледниковых щитов увеличит поток пресной воды и нарушит в целом круговорот воды в океане. Но недавнее моделирование климата за последние 10 000 лет обнаружило, что это не совсем так.

По словам научного сотрудника Центра климатических исследований Университета Вашингтона в Мэдисоне Фэна Хэ, если в модели не учитывается поступление пресной воды, которая замедляет АМОС, симуляция получается более устойчивой и более соответствует температурным данным из климатических записей. По сути, ученые обнаружили, что АМОС в действительности менее чувствителен к воздействию пресной воды, чем долгое время считалось до этого.

Теперь исследователи полагают, что к любым прогнозам климатических моделей, учитывающих воздействие пресной воды на Гольфстрим и АМОС в целом, необходимо относиться со скептицизмом. Новое исследование обнаружило доказательства того, что АМОС в действительности существенно менялся в прошлом, однако нет никаких доказательств того, что он полностью останавливался, и что это произойдет еще раз.

Ранее Фокус писал о том, что Земля находится на грани нескольких климатических катастроф: что говорят ученые.