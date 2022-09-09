Земля находится на грани нескольких климатических катастроф: что говорят ученые

Огромные ледяные щиты, океанические течения и регионы вечной мерзлоты, возможно, уже подверглись необратимым изменениям.

Новое исследование предполагает, что наша планета находится на грани нескольких климатических катастрофических переломных моментов. Некоторые процессы на планете уже достигли точки невозврата из-за глобального повышения температуры на 1,1 градуса. Впереди нас ждут более катастрофические события из-за изменения климата, пишет The Guardian.

По оценкам ученых, необратимые изменения из-за повышения температуры коснулись ледников Гренландии, которые уже тают, что привело к повышению уровня океана. Также произошло нарушение течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился режим дождей, что приводит к засухам, а также начала резко таять богатая углеродом вечная мерзлота в разных регионах Земли.

Новый анализ показывает, что при повышении температуры на Земле на 1,5 градуса Цельсия, а это самый ожидаемый минимум, уменьшится количество территорий на севере покрытых лесами, а в горах начнут таять ледники. Если температура повысится на 2 градуса, то мир ждет еще больше катастрофических событий, которые могут произойти, как в течение нескольких лет, так и нескольких столетий, считают ученые.

[ + – ] По словам ученых, произошло нарушение течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился режим дождей, что приводит к засухам, а также начала резко таять богатая углеродом вечная мерзлота (на фото) в разных регионах Земли Фото: wikipedia

По словам Йохана Рокстрема из Потсдамского института исследований, воздействие на климат необратимых процессов из-за изменения климата в одних регионах провоцируют подобные события в других частях Земли. Ученые считают, что мир стремительно движется к повышению температуры на 2-3 градуса Цельсия.

"Преодоление переломных моментов, таких как участившиеся таяние ледников и таяние вечной мерзлоты и многое другое, означает, что нам срочно нужно задуматься о том, как сохранить пригодные для жизни условия на Земле до того, как станет слишком поздно", — говорит Рокстрем.

Переломным моментом является превышение температурного порога, что приводит к необратимым изменениям в климатической системе, даже если глобальное потепление прекратится.

По словам Дэвида Армстронга Маккея из Эксетерского университета, нужно добиться того, чтобы уровень глобального потепления не превысил предел 1,5 градуса Цельсия. Вероятность того, что многих катастрофических событий можно будет избежать все еще достаточно высока, но если не будет преодолен этот температурный предел. Ученые считают, что если это произойдет, то климат может изменится до неузнаваемости.

[ + – ] Самые опасные последствия ожидают планету от таяния ледяного щита в Гренландии, нарушение течения Гольфстрим, таяния ледников Антарктиды (на фото) Фото: Britannica

Самые опасные последствия ожидают планету от таяния ледяного щита в Гренландии, нарушение течения Гольфстрим, таяния ледников Антарктиды, исчезновение лесов не только на севере, но и в бассейне реки Амазонка, таяния вечной мерзлоты, когда вырвется наружу большое количество углерода и потеря зимнего морского льда в Арктике.

Как уже писал Фокус океаны на Земле берегут нас от смертельной жары, но за это придется заплатить слишком высокую цену.

Также Фокус уже писал о том, что почти четверть лесов Амазонки уже уничтожена.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию так называемый ледник Судного дня, который находится в Антарктиде может скоро полностью растаять и уровень океана резко повысится.